Dembélé vence The Best e é eleito melhor do mundo pela FIFA
Francês foi protagonista de temporada histórica no PSG
Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo no FIFA The Best, nesta terça-feira, em Doha, no Catar. Atacante do PSG, o francês superou Lamine Yamal, do Barcelona, e Mbappé, do Real Madrid, que completaram o top-3 da premiação. A votação considerou o desempenho da temporada 2024/25.
Aos 28 anos, o atacante consolida a melhor fase da carreira. Protagonista do PSG no título inédito da Champions League, Dembélé também conquistou a Ligue 1 e a Copa da França. Na temporada 24/25, somou 35 gols e 14 assistências em 53 partidas, números que pesaram na escolha do colégio eleitoral. O francês já havia vencido a Bola de Ouro em setembro e agora unifica os dois principais prêmios individuais do futebol mundial.
Como funciona o Fifa The Best
A premiação da FIFA existe desde 1991 para o futebol masculino e, no formato atual do The Best, desde 2016. Um conselho técnico define uma lista inicial de finalistas, e a votação é dividida igualmente entre jornalistas, capitães de seleções, treinadores e o público, cada grupo com peso de 25%. O período de avaliação considera a temporada europeia, de agosto a agosto.
Além do prêmio principal, a cerimônia contempla categorias como melhor goleiro, melhor treinador, Fair Play e torcedor do ano, além dos prêmios de gol mais bonito no masculino e no feminino. Em 2025, o recorte analisou o desempenho entre agosto de 2024 e agosto deste ano.
Dembélé sucede Vinicius Júnior, vencedor em 2024. O francês tornou-se o segundo do país a levar o troféu, após Zinédine Zidane. Na atual temporada, apesar de lidar com problemas físicos e ter perdido partidas recentes por virose, o atacante voltou a ser relacionado e viajou com a delegação do PSG para o Catar, onde o clube decide a Copa Intercontinental contra o Flamengo.
Fifa The Best 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
🏆 Melhor jogador do futebol masculino
Venecedor: Ousmane Dembélé (PSG/França)
🏆 Melhor jogadora do futebol feminino
Vencedora: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol masculino
Escalação: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Vigirl Van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham, Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.
1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol feminino
Escalação: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Battle; Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí; Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Alexia Russo.
🏆 Melhor técnica do futebol feminino
Vencedora: Sarina Wiegman (Inglaterra)
🏆 Prêmio Puskás: gol mais bonito do futebol masculino
Vencedor: Santiago Montiel (Independiente, da Argentina) 🔴🔴
🏆 Prêmio Marta: gol mais bonito do futebol feminino
Vencedora: Lizbeth Ovalle (Tigres, do México) 🟡🔵
🏆 Melhor goleiro do futebol masculino
Vencedor: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchestert City/Itália) 🧤
➡️ Ex-PSG, Donnarumma é eleito Melhor Goleiro do Mundo pela Fifa
🏆 Melhor goleiro do futebol feminino
Vencedora: Hannah Hampton (Chelsea) 🧤
🏆 Prêmio do Fair Play
Vencedor: Dr. Andreas Harlass-Neuking (SSV Jahn Regensburg, da Alemanha)
❓: O profissional é integrante da equipe médica de um clube alemão, Andreas salvou a vida de um torcedor do Magdeburg durante uma partida da Bundesliga 2, a segunda divisão do futebol da Alemanha.
🏆 Prêmio de torcida do ano
Vencedor: Zakho SC (Iraque)
❓: antes de uma partida contra o Al-Hudood, pelo Campeonato Iraquiano, a torcida do Zakho lançou milhares de brinquedos infantis no gramado, que posteriormente foram recolhidos e doados a crianças necessitadas no país.
