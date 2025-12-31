Modric revela treinador que fez Cristiano Ronaldo chorar no Real Madrid

Ídolo do Real Madrid e atualmente no Milan, o meio-campista Luka Modric apontou quem foi o treinador mais rígido com quem trabalhou ao longo da carreira, em entrevista ao jornal italiano "Corriere della Sera". O croata relatou episódios do período em que trabalhou com José Mourinho na Espanha e destacou a postura direta do técnico português no trato com os jogadores.

Ao comentar o perfil de Mourinho, Modric citou uma situação envolvendo Cristiano Ronaldo durante a passagem do treinador pelo clube espanhol, ressaltando a exigência do comandante no ambiente interno da equipe merengue.

— Mourinho. Eu o vi fazer Cristiano Ronaldo chorar no vestiário, um homem que se entrega totalmente em campo, porque, por uma vez, ele não perseguiu o lateral adversário. Mourinho é muito direto com os jogadores, mas é honesto. Ele tratou Sergio Ramos e o recém-chegado da mesma forma: se ele tivesse que te dizer alguma coisa, ele diria. A honestidade é fundamental — disse Modric ao jornal italiano "Corriere della Sera".

Modric chegou ao Real Madrid na temporada 2012/13, quando Mourinho já comandava a equipe desde 2010. O meia foi contratado após se destacar pelo Tottenham, em uma negociação de 35 milhões de euros. Segundo o próprio jogador, a influência do treinador foi decisiva para a transferência.

Ele é especial. Como treinador e como pessoa. Foi ele quem me quis no Real Madrid. Sem Mourinho, eu nunca teria chegado lá. Lamento tê-lo tido apenas por uma temporada.

Modric em Milan x Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

Durante o período em que trabalharam juntos, Modric e Mourinho conquistaram a Supercopa da Espanha. A parceria terminou em junho de 2013, quando o treinador deixou o Real Madrid e, um mês depois, acertou com o Chelsea.

Lenda do Real Madrid, Luka Modric atualmente joga pelo Milan

Em maio deste ano, Modric confirmou que deixaria o Real Madrid após 13 temporadas no clube. Dois meses depois, foi anunciado pelo Milan e estreou no San Siro diante de 71 mil torcedores.

A equipe italiana atualmente a vice-liderança do Campeonato Italiano, com 35 pontos, um a menos que a Inter de Milão. O clube volta a campo na sexta-feira (2), às 16h45 (horário de Brasília), para enfrentar o Cagliari, pela Serie A.

