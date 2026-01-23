Premier League: saiba onde comprar ingressos para assistir jogos no estádio!

A Premier League é muito mais do que um campeonato estrangeiro para o torcedor brasileiro. Trata-se da liga de futebol mais assistida do mundo, palco de grandes craques internacionais — incluindo brasileiros — e dona de estádios icônicos como Old Trafford, Anfield e Emirates Stadium.

Com demanda global altíssima, muitos torcedores buscam informações sobre onde comprar ingressos da Premier League de forma segura. Se você está planejando uma viagem ao Reino Unido ou quer viver a experiência do futebol inglês de perto, entender como funciona a compra de ingressos da Premier League é essencial.

Big 6 da Premier League: onde comprar ingresso para cada clube

Viktor Gyökeres comemora gol do Arsenal contra o Leeds United, pela Premier League (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

O chamado Big 6 da Premier League concentra a maior audiência global e são os times mais procurados por turistas e torcedores internacionais.

Abaixo, você encontra os ingressos para os jogos dos maiores clubes da Inglaterra!

Ingressos do Arsenal

A presença constante de jogadores brasileiros ao longo dos anos - e um elenco cheio de grandes nomes como Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Gabriel Magalhães - criou uma identificação especial com a torcida do país. Assistir a um jogo no Emirates Stadium é viver uma experiência moderna, com excelente visibilidade em todos os setores e um clima intenso.

Sinta a tradição, paixão da torcida e a força de um dos clubes mais históricos da Inglaterra.

Ingressos do Chelsea

O Chelsea é um dos clubes mais tradicionais de Londres e presença constante entre os protagonistas da Premier League. Jogar no Stamford Bridge significa estar em um estádio compacto, onde o torcedor fica muito próximo do gramado, criando uma atmosfera intensa e envolvente do início ao fim da partida.

Ingressos do Liverpool

Poucos clubes no mundo conseguem proporcionar uma atmosfera tão marcante quanto o Liverpool. O Anfield Road é conhecido mundialmente pela energia da torcida e pelo clássico "You'll Never Walk Alone" antes do apito inicial.

Ingressos do Manchester City

O Manchester City se consolidou como uma das maiores potências do futebol mundial nos últimos anos e os jogos no Etihad Stadium oferecem uma experiência moderna, confortável e perfeita para quem quer ver futebol de elite jogado em alto ritmo.

Ingressos do Manchester United

O Manchester United é um dos clubes mais famosos e vitoriosos do futebol mundial, e o Old Trafford é um verdadeiro templo do esporte. A atmosfera do estádio, a tradição do clube e a conexão com torcedores do mundo inteiro fazem de cada partida um evento especial.

Ingressos do Tottenham

O Tottenham Hotspur Stadium é um dos estádios mais modernos do mundo e proporciona uma experiência completa, unindo tecnologia, conforto e futebol de alto nível.

Onde comprar ingresso da Premier League com segurança:

Para torcedores no Brasil ou viajando ao exterior, uma das formas mais práticas de comprar ingresso da Premier League é por meio de marketplaces internacionais especializados, como a Hellotickets.

A plataforma oferece:

Compra online segura

Diferentes categorias de assentos

Ingressos para jogos da Premier League durante toda a temporada

Opções ideais para turistas e torcedores estrangeiros

Dicas para brasileiros que vão assistir à Premier League na Inglaterra

Os jogos da Premier League costumam ter alta procura, especialmente partidas envolvendo os clubes mais populares do campeonato. Diferente de outras ligas, a venda de ingressos é bastante concorrida, e muitos jogos esgotam rapidamente.

Para o torcedor brasileiro, comprar o ingresso com antecedência aumenta as chances de encontrar bons assentos, melhores preços e evita imprevistos próximos à data do jogo.

