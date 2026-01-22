Rayan foi barato? Relembre outras transferências de brasileiros à Premier League

Conteúdo Especial

O Bournemouth fechou a contratação do atacante Rayan, do Vasco, por 35 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões). Em uma das maiores vendas do futebol brasileiro nos últimos anos, muitos questionaram o preço pago pelo clube, que foi abaixo do esperado, segundo a torcida cruz-maltina e os próprios ingleses. Porém, o valor da transferência seguiu o padrão do êxodo dos jogadores brasileiros à Europa.

Rayan se tornará a nona maior venda do futebol brasileiro e irá superar nomes como Luiz Henrique ao Zenit, e Arthur Melo e Vitor Roque, ambos ao Barcelona. Para a Premier League, o atacante será a terceira, atrás apenas de dois jogadores revelados pelo Palmeiras, Estêvão e Vitor Reis.

Contratações mais caras que Rayan

Estêvão

Estêvão foi contratado pelo Chelsea por 45 milhões de euros (cerca de R$ 280 milhões), junto ao Palmeiras. Na época da negociação, o atacante ainda tinha 17 anos e, mesmo com a pouca idade, já era um dos protagonistas do Alviverde, após a saída de Endrick, para o Real Madrid. Até completar 18 anos e se mudar para Londres, o jovem ganhou ainda mais espaço no elenco e até começou a frequentar a Seleção Brasileira.

Estêvão em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Vitor Reis

Vitor Reis é outra Cria da Academia que gerava grandes expectativas desde a base. Fez uma excelente campanha no Mundial Sub-17, em 2023, e, quando subiu ao profissional, logo caiu nas graças do técnico Abel Ferreira.

Com esse desempenho, Vitor Reis foi negociado ao Manchester City por 37 milhões de euros (cerca de R$ 230 milhões). O valor das duas transferências reflete a situação que o Palmeiras vive nos últimos anos. O clube não depende só da venda de jogadores para se manter com caixa forte ou até mesmo para pagar dívidas, caso de outros clubes, como o próprio Vasco.

Vitor Reis foi titular contra o Wydad Casablanca no Mundial de Clubes (Foto: David Ramos/Getty Images via AFP)

Rayan foi barato?

Ao comparar com outras negociações, dá para se dizer que Rayan foi negociado por um valor justo. Diferentemente de Estêvão, o atacante não disputou grandes competições como Libertadores e Mundial de Clubes, além de jogar em um clube que está em recuperação judicial e ainda não consegue recusar uma oferta que ultrapasse a casa dos R$ 200 milhões. Nomes como João Pedro (Watford), Richarlison (Watford), Luís Guilherme (West Ham) e André (Watford), foram mais baratos que o atacante revelado pelo Vasco.

Rayan chegará ao Bournemouth sendo a segunda contratação mais cara da história do clube, empatado com o zagueiro Bafodé Diakité, que veio do Lille, em agosto do ano passado, e atrás do atacante Evanilson, comprado junto ao Porto, por 37 milhões de euros, em 2024. Outra contratação dos Cherries nesta janela foi o meia, de 20 anos, Alex Tóth, do Ferencváros, da Hungria, por 12 milhões de euros.

Rayan comemora gol seu gol no jogo Vasco x Maricá (Foto: Alexandre Durãoo/ZIMEL PRESS/Gazeta Press) Zimel Press/Zimel Press

Quanto pode custar Rayan aos cofres no Bournemouth no futuro?

Caso Rayan se destaque no Bournemouth, o clube será uma vitrine para grandes clubes da Premier League e outros da Europa. Nas últimas duas temporadas, os Cherries venderam cinco jogadores para clubes como Manchester City, Tottenham, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Liverpool. A mais cara foi de Antoine Semenyo, neste mês de janeiro, por 72 milhões de euros, ao time de Pep Guardiola.

Em uma estimativa, em caso de sucesso na Premier League, o Bournemouth pode faturar entre 60-70 milhões de euros. O Vasco receberia 15% da transferência, sendo 5% como clube formador e 10% por cláusulas de transferências.

Antoine Semenyo foi anunciado pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

