Nada melhor do que justificar uma convocação com um gol em partida decisiva antes de viajar. Bruno Guimarães, do Newcastle, viveu esta ocasião para coroar o bom momento vivido na Inglaterra e conduziu sua equipe à vitória sobre o West Ham por 1 a 0, pela 28ª rodada da Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Jogador colombiano sofre atentado de torcedores do próprio clube após derrotas

O brasileiro calou o Olímpico de Londres ao balançar as redes na segunda etapa de jogo e recolocou os Magpies na briga por vagas na próxima Champions. Agora, os comandados de Eddie Howe ocupam a sexta posição, com 47 pontos, dois a menos em relação ao Chelsea, quarto colocado - e primeiro na zona de qualificação à competição continental. Os Hammers, por sua vez, estão em 16º, apenas duas posições acima da zona do rebaixamento, mas com 16 pontos de vantagem para o Ipswich Town, 18º.

🎯 O GOL DO JOGO

As duas equipes protagonizaram um confronto amplamente truncado na capital inglesa. Poucas chances foram criadas, e coube à bola aérea ser decisiva no duelo. Aos 18 minutos da segunda etapa, Harvey Barnes, o mais incisivo em campo, tentou finalização na entrada da área, mas foi bloqueado. A bola voltou em seus pés e, com um pouco mais de frieza, o camisa 11 alçou na segunda trave. Bruno Guimarães, mais rápido que a defesa londrina, apareceu em condição legal para se esticar e empurrar a bola com a sola da chuteira, vencendo Aréola para anotar o único tento do encontro.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

West Ham 0x1 Newcastle

28ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: segunda-feira, 10 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)

🕴️ Arbitragem: Michael Salisbury (árbitro); Simon Bennett e Dan Robathan (auxiliares); Ben Toner (quarto árbitro); Alex Chilowicz e Simon Long (VAR)



🥅 Gol: Bruno Guimarães (NEW - 18' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Dan Burn (NEW)

🟥 Cartões vermelhos: -

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

WEST HAM (Técnico: Graham Potter)

Alphonse Aréola; Jean-Clair Todibo (Konstantinos Mavropanos), Max Kilman e Aaron Cresswell (Evan Ferguson); Aaron Wan-Bissaka, Tomás Soucek (Lucas Paquetá), James Ward-Prowse (Danny Ings), Edson Álvarez (Carlos Soler) e Oliver Scarles; Jarrod Bowen e Mohammed Kudus



NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn e Tino Livramento; Bruno Guimarães (Sean Longstaff), Sandro Tonali e Joelinton; Jacob Murphy, Alexander Isak (Callum Wilson) e Harvey Barnes (Joe Willock)