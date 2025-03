Brandon Caicedo, jogador colombiano que atualmente defende o Deportes Quindío, foi alvo de um ataque por parte de torcedores do próprio clube. A situação aconteceu antes do duelo com o Patriota de Boyacá, no sábado (8), pela Categoría Primeira B, a segunda divisão do futebol local.

Segundo comunicado emitido pela Associação Colombiana de Futebolistas Profissionais (ACOLFUTPRO), o atacante foi abordado perto de sua casa por três homens, que se identificaram como membros de uma das torcidas organizadas do Quindío. As cobranças pelo mau desempenho rapidamente escalaram para agressões com arma branca: um dos componentes do trio sacou uma faca e atingiu o atleta no braço e na perna.

Na ACOLFUTPRO, rejeitamos e condenamos enfaticamente este novo evento lamentável e exigimos ações imediatas das autoridades para investigar e identificar os responsáveis, pois as vidas dos futebolistas do Quindío estão sendo colocadas em risco. Eles estão indefesos diante de uma perseguição evidente empreendida por esses criminosos, supostos torcedores do time. Também reiteramos nosso pedido à Comissão Nacional de Segurança, Conforto e Convivência no Futebol para que adote medidas urgentes para encontrar uma solução para esta grave situação. Ainda estamos a tempo de evitar uma tragédia!

Jogador colombiano foi atacado por torcedores de seu próprio clube (Foto: Reprodução)

Após o ocorrido, o clube solicitou o andamento das investigações e pediu para que os agressores fossem identificados pelas autoridades. Em partidas anteriores, membros da "barra brava" do clube fizeram protestos contra a diretoria, já que desde 2014 o tão sonhado acesso à elite colombiana não é alcançado - excetuando seis meses em 2021. As faixas erguidas levaram jogos a serem interrompidos, com direito a ação policial em uma das ocasiões.

Sem contar com Brandon, o Deportes Quindío foi derrotado por 1 a 0 no duelo, e se afundou em mau desempenho. Já são quatro derrotas seguidas, que levaram a equipe comandada por Carlos Velasco a ocupar apenas a 15ª colocação no Apertura.