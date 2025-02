Técnico do Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou devolveu provocação a Rúben Amorim, do Manchester United. Após ouvir das palavras do lusitano que os Red Devils eram melhores antes do embate - vencido pelos londrinos por 1 a 0 -, o greco-australiano aproveitou a coletiva pós-jogo para rebater a fala, em tom cômico de "solitarismo".

continua após a publicidade

➡️ Manchester United bate marcas negativas, e Rúben Amorim já fala sobre incerteza de futuro no cargo

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Se eu for olhar no meu escritório, não tenho nenhuma "cartinha de amor" mandada por outros treinadores. Posso afirmar a vocês que isso não aconteceu. Mas há empatia ali, com certeza. Eu pude ver Rúben hoje, precisando colocar jogadores fora de suas posições, com crianças no banco… bom, seja bem-vindo ao meu mundo. Mas foi só por um jogo. Agora quero ver fazer por dois meses - declarou Ange.

continua após a publicidade

O triunfo foi construído ainda aos 13 minutos do primeiro tempo, com gol de James Maddison. O meio-campista aproveitou rebote de Onana após finalização de Bergvall e completou para o fundo das redes sem dificuldade. Ex-jogador do United, Gary Neville elogiou o comandante dos Spurs após o apito final.

- A presença de Postecoglou é um grande triunfo para a Premier League. Espero que eles consigam superar a má fase e ter um bom desempenho nas competições continentais também. Gostaria que o United vencesse a Europa League, mas caso isso mão aconteça, eu gostaria que os Spurs chegassem ao troféu - afirmou o ídolo dos Diabos Vermelhos.

continua após a publicidade

🦅 Spurs vencem United, mas situação é igual

Com a vitória sobre o rival, o Tottenham Hotspur chegou à 12ª colocação, com 30 pontos. Apesar do triunfo, a distância ainda é considerável em relação à zona continental, aberta por enquanto pelo quinto colocado, Bournemouth, com 43. Na próxima rodada, os comandados de Postecoglou visitam o Ipswich Town no Portman Road, no sábado (22), às 12h (de Brasília).