Joia das categorias de base do Arsenal, Ethan Nwaneri tem aproveitado as oportunidades no profissional do clube. Com uma série de lesões no setor ofensivo, o jovem de 17 anos ganhou chances entre os titulares e empolgou torcedores e até um ex-rival dos Gunners.

Joe Cole, ídolo do futebol inglês, elevou patamares ao analisar o desempenho do anglo-nigeriano, e chegou a compará-lo com Lionel Messi após a vitória dos londrinos diante do Leicester, por 2 a 0, pela 25ª rodada da Premier League.

- Nwaneri é um cara forte. Você tem dificuldade de marcá-lo, pois ele pode ir para os dois lados. Os toques que ele produz dentro e ao redor da área... não quero dizer isso, mas é como Messi. Não quero colocar mais pressão nos ombros do garoto, sei que ele vai lidar com isso. Ele joga com confiança e é um ótimo jogador - afirmou o ex-atleta, na mesa de comentários da "TNT".

No apertado duelo com os Foxes, o primeiro gol do Arsenal só foi sair aos 35 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Nwaneri fez jogada pelo lado direito e cruzou na área para Mikel Merino, que subiu e acertou cabeçada no canto para inaugurar o marcador. O espanhol, seis minutos depois, também foi o autor do segundo gol.

Companheiro de programa de Joe Cole, Martin Keown também manteve o sarrafo no topo e rasgou elogios a Ethan, destacando sua maturidade entre os mais experientes do elenco comandado por Mikel Arteta.

- Ele é quase como Saka, e isso é uma vantagem para a equipe. Você perde Saka, mas lá fora, tem quase um gêmeo dele. Acho que ele será muito grande. É um jogador confiante, entra na bola e costuma ser incisivo quando está conduzindo ela - apontou Keown.

🔢 Números de Nwaneri, joia do Arsenal, na temporada

⚽ 24 jogos

⌛ 789 minutos em campo

🥅 7 gols marcados

📤 1 assistência

✅ 16 vitórias

🟰 4 empates

❌ 4 derrotas