O Tottenham Hotspur venceu o Manchester United por 1 a 0, dentro de casa, neste domingo (16), em jogo válido pela 25ª rodada da Premier League. James Maddison marcou o gol da vitória dos Spurs.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi o jogo entre Spurs e Manchester United?

Em um duelo marcado pela instabilidade nesta temporada, tanto que Spurs quanto United chegaram necessitando de uma vitória para dar passos a frente na tabela. O jogo começou um amplo domínio do mandante, com o time do grego Postecoglou chegando a ter cerca de 80% de posse de bola nos minutos iniciais.

continua após a publicidade

Contudo, a primeira grande chance do jogo foi do United, com Rasmus Hojlund. Aos nove minutos, o dinamarquês finalizou de perna esquerda obrigando o goleiro Vicario a fazer boa defesa.

O United viria a ter mais duas chances, com Alejandro Garnacho e Patrick Dorgu, nos minutos seguintes. Porém, logo em seguida, depois de um chute de Bergvall, o goleiro Onana espalmou a bola para frente, deixando James Maddison em condições claras de finalizar e abrir o placar para os Spurs.

continua após a publicidade

➡️Falha de Onana? Internautas reagem a gol sofrido pelo goleiro do United

O time do português Rúben Amorim teve dificuldades tanto para pressionar o adversário quanto sair da pressão imposta pelo time londrino. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o brasileiro Casemiro recebeu um cartão amarelo.

No decorrer do segundo tempo, o United chegou a criar oportunidades de gol, mas sem sucesso de passar pelo goleiro Vicario.

Spurs vencem United dentro de casa e sobem posições na tabela (Foto: Divulgação/Twitter)

O que vem por aí?

Com a vitória de hoje, os Spurs vão a 30 pontos e assumem a 12ª posição. Na próxima rodada, visitarão o Ipswich Town, atual 18° colocado.

Enquanto o Manchester United irá ao Goodison Park jogar contra o Everton, em mais um duelo de meio de tabela. Após esta derrota, os Red Devils caem para 15° e permanecem com 29 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM HOTSPUR 1 X 0 MANCHESTER UNITED

25ª RODADA DA PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

⚽ Gols: Maddison (12')

🟨 Cartões amarelos: Casemiro (39')

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Tottenham Hotspur (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Pedro Porro, Danso, Davies, Spence; Bergvall, Bentancur, Kulusevski, Maddison, Mathys Tel; Son.

NEWCASTLE (Técnico: Rúben Amorim)

Onana, Mazraoui, de Ligt, Maguire; Dorgu, Dalot; Bruno Fernandes, Casemiro; Zirkzee, Garnacho; Højlund.