Europeus se agitam com atuação de Igor Jesus, ex-Botafogo: 'Está se tornando'

A atuação de Igor Jesus, que marcou época no Botafogo, fez seu nome ficar muito em alta nas redes sociais da Inglaterra. Na tarde desta quinta-feira (29), o Nottingham Forest enfrentou o Ferencvárosi, da Hungria, pela Europa League.

O clube inglês contou com o brilho de um dos artilheiros da competição para golear o rival: Igor Jesus, ex-Botafogo, marcou dois gols na vitória do time de Marinakis por 4 a 0, dentro de casa. O atacante vive momento brilhante no torneio continental e marcou 6 vezes em 6 jogos.

Nas redes sociais, mais uma atuação de gala de Igor Jesus, ex-Botafogo, deixou muitos torcedores ingleses enlouquecidos. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre Igor Jesus, ex-atacante do Botafogo

Tradução sobre o atacante brasileiro: Ele está se tornando uma força.

Tradução sobre o ex-atacante do Glorioso: Igor Jesus continua fazendo história na Europa League.

Tradução sobre o brasileiro: Que conquista fantástica para Igor Jesus! Subir na hierarquia demonstra seu talento e impacto na equipe. Que venham mais gols e quebra de recordes com o Nottingham Forest!

Tradução do perfil oficial da Premier League sobre o ex-Botafogo: Igor Jesus marca dois gols e o

@NFFC encerra sua campanha na fase de grupos da Liga Europa com uma vitória por 4 a 0 sobre o Ferencváros. O Nottingham Forest terminou em 13º lugar na tabela, o que significa que avança para a fase de play-off.

Igor Jesus fez história no Botafogo (Foto: Reprodução Instagram)

