Mourinho retornará ao Bernabéu após vitória heroica na Champions

O sorteio dos playoffs da Champions League, realizado nesta sexta-feira (30), determinou que Real Madrid e Benfica se enfrentarão novamente na luta por uma vaga nas oitavas de final. O cruzamento ocorre apenas dois dias após a vitória da equipe portuguesa por 4 a 2 sobre os espanhóis, em partida válida pela última rodada da fase de liga, com gol memorável do goleiro Trubin.

Devido à classificação final na tabela, o Real Madrid terá a vantagem de decidir o confronto em casa. O jogo de ida será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 17 ou 18 de fevereiro. A partida de volta acontecerá no Santiago Bernabéu, em Madri, nos dias 24 ou 25 do mesmo mês.

O retorno de José Mourinho

A partida de volta em Madri carrega um componente relevante para o cenário do futebol europeu: será a primeira vez que José Mourinho retornará ao Santiago Bernabéu como treinador adversário desde que deixou o comando do Real Madrid, em 2013. O técnico português dirigiu a equipe merengue por três temporadas, conquistando uma La Liga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Mourinho treinou o Real Madrid de 2010 a 2013 (Foto: AFP)

Retrospecto e momento das equipes

O histórico do confronto é favorável ao time de Lisboa. Em quatro partidas oficiais pela principal competição europeia, o Benfica venceu três — incluindo a final de 1962 e o duelo recente desta semana, decidido com um gol do goleiro Trubin nos acréscimos. A única vitória do Real Madrid ocorreu em 1965, mas não foi suficiente para evitar a eliminação naquela oportunidade.

Em campo, o Benfica contará com o atacante grego Pavlidis, destaque e artilheiro da equipe com 27 gols na temporada, além dos pontas Andreas Schjelderup e Gianluca Prestianni, e do goleiro artilheiro Anatoliy Trubin. O Real Madrid, comandado por Álvaro Arbeloa, busca ajustar o desempenho defensivo após sofrer quatro gols na última quarta-feira (28).

Trubin comemora gol do Benfica sobre o Real Madrid na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Caminho até a decisão

O chaveamento da competição também foi definido. O vencedor do duelo entre Real Madrid e Benfica enfrentará nas oitavas de final quem passar do confronto entre Sporting e Manchester City. Caso a equipe classificada deste bloco avance para as quartas de final, os possíveis adversários incluem Arsenal, Bayern de Munique, Borussia Dortmund ou Atalanta. O desenho da tabela também permite a possibilidade de um "El Clásico" contra o Barcelona, mas apenas em uma eventual semifinal.

