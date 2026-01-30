Real Madrid e PSG saíram "derrotados" do sorteio dos playoffs da Champions League por conta de confrontos bem complicados no mata-mata. Os merengues irão encarar mais uma vez o Benfica, enquanto os atuais campeões enfrentarão o Mônaco em um clássico nacional.

Recentemente, Real Madrid e PSG foram derrotados para os rivais dos playoffs da Champions League. Os espanhóis foram vencidos pelo Benfica justamente na 8ª rodada da fase de liga da competição, enquanto o Mônaco triunfou sobre a equipe de Luís Enrique no 1º turno da Ligue 1.

Confrontos equilibrados na Champions League

Na 8ª rodada da fase de liga, o Real Madrid sofreu contra o Benfica, e a derrota por 4 a 2 poderia ter sido até pior. Os Encarnados finalizaram 20 vezes, sendo 11 na direção do gol defendido por Courtois, que não pôde impedir a derrota.

No confronto de ida, o Benfica receberá o Real Madrid no Estádio da Luz, e os espanhóis não poderão contar com Asencio e Rodrygo, que receberam cartões vermelhos na última rodada da fase de liga da Champions League. Com isso, Álvaro Arbeloa precisará pensar em solução para a defesa e perde uma importante peça ofensiva como opção.

Embora o Real Madrid tenha sido eliminado da Copa do Rei e tenha um jogo a menos no calendário em fevereiro, o Benfica também saiu precocemente da Taça de Portugal. Com isso, as equipes irão duelas em pé de igualdade com relação a quantidade de jogos realizados no mês.

Assim como o Real Madrid, o PSG não conseguiu ter sorte no sorteio dos playoffs da Champions League. A equipe de Luis Enrique poderia ter caído com o Qarabag, mas irá encarar o Mônaco, que é um dos principais times da França.

É verdade que o clube do principado não vive uma grande fase na temporada, ocupando apenas a 10ª colocação na Ligue 1. Mas o Mônaco derrotou o PSG por 1 a 0 no 1ª turno do Campeonato Francês mesmo jogando com um a menos.

Na temporada passada, o PSG aplicou uma goleada por 10 a 0 no agregado sobre o Brest, em duelo válido também pelos playoffs da Champions League. Mas as circunstâncias são diferentes. A equipe de Luis Enrique não vem jogando a mesma bola que vinha jogando em 2025, e o Mônaco é superior em termos de talento e casca.

Newcastle e Inter de Milão são os vencedores do sorteio

O Newcastle escapou de um confronto com o Mônaco e irá encarar o modesto Qarabag, do Azerbaijão. Os ingleses enfrentam o clube com o menor valor de mercado ainda vivo na Champions League e que chega como um azarão diante de uma potência econômica da Premier League.

Atual vice-campeão do torneio, a Inter de Milão encara o segundo time com o menor valor de mercado dos playoffs: o Bodo/Glimt. Os noruegueses vinham fazendo uma campanha ruim na fase de liga até as vitórias nos últimos jogos contra Manchester City e Atlético de Madrid. Ainda assim, os nórdicos são vistos como zebras diante do líder do Campeonato Italiano.

Os playoffs da Champions League ainda prometem jogos emocionantes e muito equilibrados, como Galatasaray x Juventus e Atalanta x Borussia Dortmund. Duelos abertos, em que não existem favoritos para alcançar uma vaga nas oitavas de final.

