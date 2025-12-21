menu hamburguer
Futebol Internacional

Mbappé iguala Cristiano Ronaldo, e Real Madrid vence Sevilla em La Liga

Astro francês atinge marca de 59 gols em 2025

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
07:36
Com gols de Bellingham e Mbappé, o Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 1, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Com gols de Bellingham e Mbappé, o Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 1, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 0, neste sábado (20), pela 17ª rodada de La Liga. Em duelo realizado no Bernabéu, em Madri (ESP), Jude Bellingham e Kylian Mbappé marcaram os gols da vitória dos Merengues, que voltam a pressionar o Barcelona no topo da tabela. Com o gol marcado, o astro francês atingiu 59 gols pelo clube em 2025, mesma marca de Cristiano Ronaldo em 2013, recorde individual de um jogador do Real em um ano.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 42 pontos e encerra o ano na vice-liderança, um ponto atrás do Barcelona, que ainda joga na rodada contra o Villarreal. O Sevilla permanece na 10ª colocação, com 20 pontos.

Como foi Real Madrid x Sevilla?

O Sevilla ignorou o favoritismo dos donos da casa e iniciou o duelo exercendo forte pressão. Antes dos dez minutos, a equipe visitante empilhou três jogadas perigosas, incluindo uma finalização por cobertura de Isaac Romero que passou rente à trave de Courtois. O Real Madrid, desconectado, errou passes em sequência e permitiu que o chileno Alexis Sánchez também ameaçasse a meta merengue.

Após o susto inicial, os mandantes equilibraram as ações através da posse de bola, mas seguiram com dificuldades de criação. A solução veio aos 37 minutos, quando o Rodrygo sofreu falta de Marcão na ponta direita. Na cobrança, o brasileiro cruzou com precisão para Bellingham, que infiltrou a área e cabeceou para abrir o placar.

Com gols de Bellingham e Mbappé, o Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 1, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Com gols de Bellingham e Mbappé, o Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 1, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

No segundo tempo, a partida tornou-se mais aberta. O goleiro Courtois precisou intervir em três oportunidades claras do Sevilla para evitar o empate. No ataque do Real Madrid, Mbappé quase ampliou ao acertar uma cabeçada na trave. O cenário tornou-se mais favorável aos 22 minutos da etapa final, quando o zagueiro Marcão cometeu falta dura em Bellingham, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando os visitantes com dez jogadores.

Mesmo em vantagem numérica, o Real Madrid não conseguiu exercer um domínio absoluto, o que provocou o retorno das vaias. A tensão só foi dissipada aos 41 minutos, quando Rodrygo sofreu pênalti. Kylian Mbappé, no dia de seu aniversário de 27 anos, converteu a cobrança e selou a vitória. O gol foi o seu 59º no ano de 2025, marca que iguala o recorde de Cristiano Ronaldo pelo clube em um único ano civil.

Com gols de Bellingham e Mbappé, o Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 1, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Com gols de Bellingham e Mbappé, o Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 1, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

O que vem por aí?

As equipes entram agora em recesso de fim de ano e voltam a campo no dia 4 de janeiro de 2026. No retorno, pela 18ª rodada de La Liga, o Real Madrid enfrentará o Betis no Bernabéu, enquanto o Sevilla receberá o Levante em sua casa.

