Hoje, dia 27 de maio, o início do 'Fifagate' completa 10 anos. Nesta mesma data, no ano de 2015, o FBI deu um dos passos mais importantes de suas investigações em uma operação em um hotel onde importantes dirigentes da Fifa estavam hospedados e reunidos para o congresso anual da entidade em Zurique.

A ação realizada pelo FBI, pela procuradoria-geral dos Estados Unidos e pela polícia Suíça terminou com a prisão de sete dirigentes no local. Ao todo, 34 réus foram indiciados em uma lista que incluiu empresas e pessoas físicas. Nomes como José Maria Marin, Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira, ambos ex-presidentes da CBF, integraram a lista.

Alguns dos acusados de corrupção na Fifa (Lance!)

O episódio foi determinante para as mudanças pelas quais a Fifa passou e que hoje representam uma evolução constante no futebol. A entidade divulgou uma declaração sobre os 10 anos do maior escândalo de corrupção da história do esporte.

"O escândalo de 2015 estabeleceu um ponto de virada para a entidade, permitindo a evolução da Fifa. Graças à intervenção das autoridades americanas em 2015, nos tornamos capazes de mudar o ambiente Tóxico da Fifa da época para uma respeitada e confiável entidade global que comanda o esporte com foco em seu mandato de resolver o futebol de todo o mundo", diz trecho do documento.

Com a série de problemas de conduta e injustiça, diversas pessoas, equipes e seleções foram prejudicadas e a Fifa passou por mudanças significativas que visam melhorar a qualidade do futebol em diversos aspectos.

Árbitro de vídeo foi utilizado oficialmente pela primeira vez na Copa do Mundo de 2018 (Foto: Reprodução / X)

Três anos depois do escândalo e das prisões, uma das grandes mudanças aconteceu. Na Copa do Mundo de 2018, a Fifa implantou o árbitro de vídeo para aumentar a eficiência das equipes de arbitragem nos jogos das competições da entidade. A inovação foi adotada por todas as confederações e hoje faz parte da disputa dos principais campeonatos de cada país.

Além da introdução do VAR, uma das principais mudanças para o futebol de seleções surgiu. A entidade também decidiu aumentar o número de seleções participantes da Copa do Mundo, que saltou de 32 para 48 nações. A estreia do novo formato acontece em 2026, nos Estados Unidos.

Nova era da Fifa

Gianni Infantino assumiu a presidência da entidade em 2016 e foi importante para a implantação da série de mudanças que aconteceram nos últimos nove anos. Houve uma reforma profunda na governança e na gestão financeira, com um foco claro na transparência. O novo modelo mais transparente foi reconhecido por instituições internacionais, como a Associação das Federações Internacionais Olímpicas de Verão.

Além disso, a relação com o FBI mudou drasticamente. De investigada pelo órgão, a Fifa firmou uma parceria com o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos e foi reconhecida pelo bom trabalho pelo órgão, que concedeu US$ 201 milhões à Fundação Fifa como compensação pelas perdas sofridas pela entidade, pela Concacaf e pela Conmebol em decorrência de décadas de corrupção no futebol.

Outra mudança importante foi o tratamento dos programas de desenvolvimento. Os investimentos voltados ao futebol aumentaram em sete vezes em relação ao período anterior ao ano de 2016. Com a criação do Fifa Forward, as 211 associações membros possuem os mesmos direitos e obrigações.

