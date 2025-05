Real Madrid chega a sua 50ª lesão na temporada

Nem mesmo um jogo sem grande pressão competitiva aliviou a maré de lesões no Real Madrid. O mais recente a entrar na lista de baixas é Brahim Díaz, que precisou ser substituído aos 55 minutos da partida contra a Real Sociedad, neste sábado (24), após sentir um problema muscular na coxa esquerda.

O atacante iniciou a partida como titular e usava um curativo na perna. Ele ainda estava sofrendo com dores, desde o clássico contra o Barcelona em Montjuïc. A lesão já havia o deixado de fora da partida contra o Mallorca. Mesmo assim, Brahim vinha sendo um dos jogadores mais ativos em campo, buscando constantemente Mbappé, na tentativa de ajudar o francês na disputa pela Chuteira de Ouro.

Brahim em ação pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Divulgação/Instagram)

No entanto, logo no início do segundo tempo, ao conduzir a bola em velocidade, sentiu o músculo e tentou continuar, mas acabou caindo no gramado e pedindo substituição. Saiu cabisbaixo, mas aplaudido de pé pelo público no Santiago Bernabéu, em reconhecimento à boa temporada que fez. Apesar de não ter sido titular absoluto, Brahim teve atuações decisivas, especialmente na Champions League.

50 lesões na temporada para o Real Madrid

Com a lesão de Brahim, o Real Madrid atinge a marca de 50 lesões na temporada - a maioria de origem muscular. O número escancara os problemas físicos enfrentados pelo elenco merengue em 2024/25. Até o momento, apenas Luka Modric e Arda Güler escaparam ilesos das lesões que têm afetado jogadores em praticamente todas as posições.

Entre os nomes mais afetados estão Rüdiger (lesão no menisco), Alaba (menisco e ligamento cruzado), Mendy (quadríceps e posterior da coxa), Militão e Carvajal (ambos com rupturas de ligamento), Courtois, Tchouaméni (pé e tornozelo), Lucas Vázquez, Rodrygo, Vinícius Jr., Camavinga, Ceballos, Bellingham, Joan Martínez, Jacobo Ramón e Jesús Vallejo.

