Goleiro de rival entra na mira do Barcelona

Campeão de quase tudo que disputou na temporada 2024/25, o Barcelona já está ativo no mercado visando reforçar seu elenco para se manter no topo do futebol espanhol e europeu. O nome da vez para se tornar jogador dos Culés é o de Joan García, goleiro destaque do Espanyol. Os rumores vem sendo noticiados por diversos veículos da Catalunha.

García é visto como um dos goleiros mais promissores do país. Atualmente com 24 anos, despertou o interesse não só do Barcelona, como também do Real Madrid. Em entrevista concedida ao programa Tot Gira, Joan foi questionado sobre a possibilidade de atuar pelo Barça, mas despistou sobre seu futuro. Ele, porém, deixou em aberto qualquer tipo de possibilidade.

— No fim das contas, no futebol, as notícias estão sempre saindo, as coisas estão saindo. E é por isso que é uma realidade, nem sempre é assim. Mas, de qualquer forma, como estou dizendo, estou muito tranquilo e, seja o que for que precise ser decidido, com certeza vou pensar muito com a minha equipe e escolher o que for melhor para mim. E tenho certeza de que será assim — disse o goleiro na mira do Barcelona.

Joan García em ação pelo Espanyol (Foto: Reprodução/Espanyol)

Já mais adiantada, a rádio "Cadena SER", da Espanha, detalha que Joan García estaria com dias contados no Espanyol, pronto para ir ao Barcelona. A negociação custaria cerca de 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) aos cofres do Barça, além de metas a serem atingidas.

O veículo, porém, indica que ele não seria aproveitado de imediato, sendo emprestado para evoluir mais como goleiro. Para a posição, o Barça conta com dois nomes de peso. O primeiro é Marc-André ter Stegen, que retornará ao posto de titular depois de perder a temporada por lesão. Já Szczęsny, que foi contratado para substituí-lo, ainda não definiu se irá renovar seu contrato.

Em contramão aos noticiários, José Manuel Oliván, diretor do Espanyol, declarou nesta terça-feira (27) que Joan García não jogará no rival local. De acordo com ele, até o momento, não há negociação alguma entre os clubes ou representantes do atleta.

Quem é Joan García, goleiro na mira do Barcelona?

Joan García em ação pelo Espanyol (Foto: Reprodução/Espanyol)

Natural da região da Catalunha, Joan García tem 24 anos e está nas categorias de base do Espanyol desde 2017, quando foi contratado junto ao modesto CF Damm. Sem pular etapas, o goleiro assinou seu primeiro contrato profissional em 2021, com validade até o meio de 2028.

Por conta de sua qualidade, logo assumiu a titularidade. Já são 67 partidas pela equipe principal, sendo 21 delas sem sofrer gols. Além de Barcelona e Real Madrid, times como Arsenal e Newcastle, da Inglaterra, estão de olho em sua contratação.

