Ídolo do Arsenal é internado com problemas cardíacos

Jogador que marcou época no Arsenal no início do século, Tomas Rosicky precisou ser internado por conta de problemas cardíacos. O ex-jogador de 44 anos foi submetido a um tratamento intensivo na última semana. Apesar do susto, ele já recebeu alta e segue com os cuidados recomendados em casa.

Aposentado dos gramados desde 2017, Rosicky se manteve ativo no futebol ao retornar para o Sparta Praga, clube o qual foi revelado, para exercer a função de diretor esportivo em 2018. Ele se encontra lá até os dias de hoje, sendo o clube o responsável por informar sobre sua questão médica. Em nota, o ex-jogador afirmou que precisa cuidar mais de si.

— Como jogador e diretor esportivo, sempre me dediquei ao máximo. Com esforço total, sem hesitar. Mas esta situação me mostrou que preciso cuidar melhor de mim. Maus hábitos de vida, falta de atividade física e predisposições familiares, infelizmente, me trouxeram até aqui. A boa notícia é que devo me recuperar totalmente, embora atualmente não possa assumir as responsabilidades exigentes de um diretor esportivo. Manterei contato com meus colegas, pois sempre atuamos como um time. Temos uma visão clara, uma estratégia e processos estruturados em vigor. Os rapazes cuidarão disso — disse.

Com Rosicky afastado, o Sparta Praga informou que as operações de futebol passarão a ser lideradas pela diretoria do clube e pelo gerente esportivo, Tomas Sivok, nomeado diretor esportivo interno. Ainda não é sabido quando, ou se, o ex-jogador voltará ao cargo.

Carreira de Rosicky ficou marcada pelo Arsenal

(Foto: GLYN KIRK / AFP)

Mesmo sendo uma das figuras de mais sucesso na história do Sparta Praga, da República Tcheca, Rosicky ficou conhecido no mundo do futebol por atuar no Arsenal e Borussia Dortmund, especialmente pelos Gunners. A equipe londrina foi a qual o jogador passou mais tempo na carreira, tendo disputado 246 jogos e contribuído com 28 gols e 26 assistências. Foram quatro títulos no período.

