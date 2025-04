Possível novo técnico do Real Madrid quer estrela do River Plate

A possível transição no comando técnico do Real Madrid já começa a mexer com os bastidores do clube e do mercado de transferências. De acordo com o jornal espanhol "As", Santiago Solari, cotado para assumir interinamente o time no Mundial de Clubes, deseja contar com Franco Mastantuono, a joia de 17 anos do River Plate. O jovem meia-atacante, autor de um golaço de falta contra o Boca Juniors no último Superclássico, está avaliado em 45 milhões de euros — valor de sua multa rescisória.

Com Carlo Ancelotti próximo de encerrar sua segunda passagem pelo clube ao fim da temporada, o Real planeja entregar o time a Xabi Alonso, mas apenas após o Mundial. Para evitar pressão imediata sobre o novo técnico, o comando no torneio que será disputado nos Estados Unidos deve ficar com Solari. Atual diretor de futebol do clube e ex-treinador do time principal em 2018-19, o argentino é visto como peça de confiança por Florentino Pérez e José Ángel Sánchez.

Segundo o "As", Solari é entusiasta declarado de Mastantuono desde que o viu despontar nas categorias de base do River. A ligação do ex-jogador com o clube argentino, onde atuou como atleta, fortalece esse interesse. Solari foi, inclusive, o responsável por alertar o Real sobre o talento do garoto quando ele ainda tinha 16 anos.

Mastantuono na mira de outros gigantes europeus

A grande atuação de Mastantuono contra o Boca Juniors no último domingo (27) reforçou o interesse de gigantes europeus. De acordo com a "Sky Sports", Manchester United e Chelsea já monitoram de perto o jovem talento e se preparam para investir pesado em sua contratação.

Mastantuono tem contrato com o River Plate até 2026 e uma multa rescisória de 45 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões), a mais alta da história do clube. Com 18 anos a serem completados em agosto, ele poderá assinar com clubes de fora da Argentina ainda este ano.

Além dos clubes ingleses, Barcelona e Atlético de Madrid também acompanham de perto a joia argentina, que desponta como uma das grandes promessas do futebol mundial. Contudo, apesar do interesse europeu, o River Plate não pretende facilitar a saída.

- Franco se quedará todo el año aquí - declarou o secretário-geral do clube, Stéfano di Carlo, em entrevista à ESPN.

A posição do River Plate é clara: só com o pagamento integral da cláusula haverá negócio.

Com cidadania italiana, Mastantuono pode atuar na Europa como comunitário. E, diferentemente de casos como Vinicius Júnior e Endrick, o Real Madrid não precisaria esperar que ele completasse 18 anos para integrá-lo - o jovem atinge a maioridade em agosto. No entanto, isso exigiria uma mudança de estratégia por parte do clube espanhol em relação à contratação de menores de idade.