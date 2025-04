Joia de 17 anos decide clássico entre Boca e River e é comparado com Messi

O futebol argentino tem um novo nome em evidência: Franco Mastantuono. O jovem meia-atacante de apenas 17 anos foi o grande destaque do superclássico entre Boca Juniors e River Plate neste domingo (27), ao marcar um golaço de falta e abrir o caminho para a vitória do River por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apontado como uma das maiores promessas do River nos últimos anos, Mastantuono brilhou aos 25 minutos do primeiro tempo com uma cobrança de falta que rapidamente dominou os noticiários esportivos. O "Olé", tradicional jornal argentino, chegou a comparar o lance ao gol marcado por Lionel Messi contra a Nigéria na Copa do Mundo de 2014, no Beira-Rio.

continua após a publicidade

- Lionel Mastantuono ou Franco Mestantuono. A brincadeira com os nomes nunca foi tão apropriada quanto neste domingo - destacou o Olé.

A atuação do jovem também foi exaltada pela "TyC Sports", que o elegeu o melhor jogador da partida com nota 9.

- Se houve um momento para confirmar tudo o que sugere o surgimento de uma grande estrela no futebol argentino, foi hoje. Mastantuono é uma realidade - publicou o portal, que ainda colocou o golaço entre os mais belos da história do superclássico.

Após o gol de Mastantuono, Merentiel empatou para o Boca ainda na primeira etapa, mas Driussi garantiu o triunfo do River aos 44 minutos. Apesar da derrota, o Boca Juniors mantém a liderança do Grupo A do Campeonato Argentino, enquanto o River é o terceiro colocado do Grupo B.

➡️Manchester United e Chelsea miram joia do River Plate

Mastantuono na mira de gigantes europeu

A grande atuação de Mastantuono reforçou o interesse de gigantes europeus. De acordo com a "Sky Sports", Manchester United e Chelsea já monitoram de perto o jovem talento e se preparam para investir pesado em sua contratação.

continua após a publicidade

Mastantuono tem contrato com o River Plate até 2026 e uma multa rescisória de 45 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões), a mais alta da história do clube. Com 18 anos a serem completados em agosto, ele poderá assinar com clubes de fora da Argentina ainda este ano.

Além dos clubes ingleses, Barcelona e Atlético de Madrid também acompanham de perto a joia argentina, que desponta como uma das grandes promessas do futebol mundial.