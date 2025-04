Segundo informação do 'The Athletic', o D.C. United tem preferência na negociação de Paul Pogba na MLS. O jogador de 32 anos foi visto em vários jogos nos Estados Unidos desde que jogou seu último jogo pela Juventus, em setembro de 2023, e foi suspenso do futebol por doping. O clube ainda tem interesse na contratação de Kevin De Bruyne, que está de saída do Manchester City ao final da temporada.

O D.C. United detém o chamado 'direito de descoberta' sobre Pogba na MLS. Este mecanismo, muito usado em outros esportes nos Estados Unidos, significa que o clube tem prioridade na negociação do atleta. Ele pode até ir para outro lugar na liga, mas precisa negociar com quem detém o direito de descoberta antes. Segundo o 'The Athletic', o D.C. United está em negociações com o meio-campista e busca um acordo para o ter em definitivo. A janela de transferências está fechada na MLS, mas Pogba pode se juntar ao clube a qualquer momento, uma vez que é está sem clube desde que rescindiu com a Juventus em novembro do ano passado.

Já Kevin De Bruyne está de saída do Manchester City e estuda suas possibilidades para o futuro. Recentemente, o belga foi ligado à MLS, e o Chicago Fire chegou a o oferecer um projeto esportivo, segundo Fabrizio Romano. Agora, o D.C. United também aparece como interessado no futebol do meia. A Inter Miami, de Lionel Messi, detém os direitos de descoberta de De Bruyne. Em entrevista recente ao "Viaplay", não descartou nenhum projeto para o futuro de sua carreira.

Kevin De Bruyne em seu último Manchester City x United. (Foto: Darren Staples)

— Estou aberto a qualquer projeto que esteja disponível. Adoro futebol, adoro jogar futebol e, se surgir um bom projeto e minha família também estiver feliz com ele, podemos tomar uma decisão. Ficar na Inglaterra? Não sei. Honestamente não sei. Pode ser, pode não ser. É muito difícil porque não tomei a decisão de sair há tanto tempo — Afirmou.

Alvo da MLS, Pogba não joga desde 2023

Paul Pogba está sem clube desde que deixou a Juventus após um acordo mútuo de rescisão em novembro de 2024. Ele foi banido de todas as atividades relacionadas ao futebol por quatro anos após não passar em um teste antidoping em setembro de 2023. Após uma suspensão inicial, sua punição foi confirmada em fevereiro de 2024, mas foi reduzida para 18 meses em outubro. Isso significa que o francês já pode voltar a jogar futebol profissionalmente.