Arsenal busca dobradinha inédita no futebol mundial; entenda

O Arsenal pode ser o primeiro clube na história a vencer duas Champions League na mesma temporada. Nesta terça-feira (29), o Arsenal masculino enfrenta o Paris Saint-Germain pelo jogo de ida das semifinais da competição. Enquanto isso, o Arsenal feminino já está na decisão da Champions. Neste domingo (27), o time eliminou o Lyon após vencer o time francês por 4 a 1 fora de casa. No jogo de ida, as inglesas haviam perdido por 2 a 1, mas passaram com o placar agregado.

Em 2021, o Chelsea chegou a duas decisões de Champions League, mas venceu apenas uma. Enquanto o time masculino dos Blues venceu o Manchester City por 1 a 0 com gol de Havertz e conquistou sua segunda Orelhuda, o time feminino perdeu para o Barcelona por 4 a 0 e desperdiçou a chance de levantar o primeiro troféu da competição de sua história e atingir a dobradinha.

O Barcelona, por sua vez, também pode alcançar o mesmo feito do Arsenal nesta temporada. O clube está na final da Champions feminina - contra o clube londrino - e na semifinal da Champions masculina - vai enfrentar a Inter de Milão.

O Arsenal masculino chega embalado para enfrentar o PSG nesta terça-feira (29). O time eliminou o Real Madrid, atual campeão da Champions, com propriedade. Em Londres, os Merengues não viram a cor da bola e perderam por 3 a 0. Em Madrid, o Arsenal venceu novamente, dessa vez por 2 a 1. A partida desta terça contra o PSG acontece no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. A bola está prevista para rolar às 16h (de Brasília) e o duelo terá transmissão ao vivo do SBT (canal aberto), TNT Sports (canal fechado) e Max (streaming).

Já o Arsenal feminino está na secunda colocação do Campeonato Inglês com 45 pontos, atrás do Chelsea. Na Champions, assim como o time masculino, o time eliminou o Real Madrid nas quartas de final - e com uma remontada incrível. Após perder o jogo de ida por 2 a 0 em Madrid, o Arsenal venceu por 3 a 0 na volta e se classificou. Nas semis, a equipe eliminou o Lyon, maior campeão da competição com 10 títulos.

O time chega bem nas duas frentes em busca de fazer história. Nunca antes um time foi campeão duas vezes da Champions League no mesmo ano. Cabe ao Arsenal buscar o feito inédito.