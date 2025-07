Arda Turan segue encantando o futebol europeu no comando do Shakhtar Donetsk. Nesta quinta-feira (31), o comandante terá a missão de conduzir a equipe ucraniana à terceira rodada eliminatória da Europa League, diante do Besiktas, em confronto que você poderá acompanhar ao vivo e com imagens no YouTube do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir ao duelo entre Shakhtar Donetsk e Besiktas com o Lance!

➡️ Besiktas deve ter desfalque para o jogo da volta contra o Shakhtar pela Europa League

Na ida, em Istambul, os "Mineiros" tiveram grande atuação e superaram a equipe de Ole Gunnar Solskjaer por 4 a 2. Com isso, podem até perder por um gol de diferença no duelo de volta que avançam ao estágio seguinte do torneio continental.

continua após a publicidade

Apesar da larga vantagem a ser defendida em Cracóvia, na Polônia - o clube não pode jogar em Donetsk por conta da guerra com a Rússia -, o treinador escolheu manter os pés no chão, e em entrevista coletiva, bateu na tecla da dificuldade que encontrará diante dos oponentes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

- Tenho certeza de que teremos um compromisso muito difícil para nós amanhã, principalmente na parte psicológica. A história e o passado do Besiktas em jogos dessa magnitude são a prova de que eles estão prontos para protagonizar uma virada diante da nossa equipe - declarou o comandante.

Para se manter vivo na Europa League, o time das "Águias Negras" precisará vencer por pelo menos três gols de diferença. Dois tentos de distância com triunfo dos turcos, por outro lado, conduz o duelo à prorrogação, e se necessário, aos pênaltis.

A bola rola para Shakhtar Donetsk e Besiktas às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Henryk-Reyman, em Cracóvia (POL). O Lance! fará a transmissão com imagens de maneira exclusiva para o Brasil, ao vivo no YouTube a partir de 14h.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Arda Turan conduz o Shakhtar Donetsk no duelo com o Besiktas, pela Europa League (Foto: Reprodução)

Shakhtar Donetsk, sobre o comando de Arda Turan, defende vantagem de dois gols construída na ida diante do Besiktas