Portugal e França fizeram a final da Eurocopa de 2016, com triunfo lusitano em pleno Stade de France







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 14:35 • Hamburgo (ALE)

Portugal e França se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 16h (horário de Brasília), no Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE), em jogo válido pelas quartas de final da Eurocopa. As duas seleções fizeram campanhas questionáveis até o momento: os lusitanos precisaram das penalidades para superar a Eslováquia nas oitavas, com pênalti perdido e choro de Cristiano Ronaldo; os Bleus, além de ficarem atrás da Áustria no grupo D, contaram com a sorte em gol solitário de Kolo Muani para bater a Bélgica. O jogo terá transmissão da CazéTV; o vencedor enfrentará Espanha ou Alemanha nas semis.

✅ FICHA TÉCNICA

Portugal x França

Quartas de final - Eurocopa



🗓️ Data e horário: sexta-feira, 5 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE)

📺 Onde assistir: CazéTV

🟨 Arbitragem: Michael Oliver-ING (árbitro); Stuart Burt-ING e Dan Cook-ING (auxiliares); Szymon Marciniak-POL (quarto árbitro); Pol van Boekel-HOL, David Coote-ING e Tomasz Kwiatkowski-POL (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Nuno Mendes; João Palhinha e Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo



FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Theo Hernández; N'Golo Kanté e Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé; Randal Kolo Muani