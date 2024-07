Zagueiro-artilheiro decide, Turquia elimina a Áustria e avança na Eurocopa

Foto: Alex Grimm







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 18:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Áustria e Turquia se enfrentaram nesta terça-feira (2), às 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig (ALE), em jogo válido pelas oitavas de final da Eurocopa. Em um jogo truncado, o zagueiro Demiral marcou os dois gols da vitória dos turcos. Gregoritsch anotou pelo lado austríaco.

Em campanha surpreendente, os austríacos passaram em primeiro lugar no grupo D, com França, Holanda e Polônia, somando seis pontos. Os turcos, por outro lado, classificaram em segundo no grupo F, com Portugal, Geórgia e República Tcheca, também com seis pontos.

A partida

A Turquia marcou o primeiro gol logo no primeiro minuto. Em uma cobrança de escanteio fechada, Baumgartner evitou o gol olímpico, mas a bola bateu em Posch e se encaminhou para o gol. O goleiro Pentz defendeu em cima da linha, mas a bola sobrou para Demiral, que marcou aos 57 segundos.

A Áustria tentou reagir imediatamente. Na primeira investida, Baumgartner chutou cruzado de fora da área, mas a bola passou perto da trave. Pouco depois, em outra cobrança de escanteio, Schmid quase marcou um gol olímpico.

Demiral, em grande fase, ampliou para a Turquia aos 14 minutos. Em outra cobrança de escanteio, ele subiu mais alto que a defesa adversária na primeira trave e cabeceou firme para o gol.

A resposta da Áustria veio rapidamente. Aos 20 minutos, Posch desviou uma cobrança de escanteio na primeira trave, encontrando Gregoritsch do outro lado. O camisa 11, que havia entrado no segundo tempo, apenas completou para o gol.

Nos minutos finais, a Áustria pressionou intensamente. Todos os 10 jogadores de linha estavam na intermediária ofensiva, pressionando a defesa turca, que se manteve compacta e concedeu poucos espaços, apesar do desgaste físico. Mesmo com toda a pressão, a Áustria não conseguiu empatar, principalmente devido a uma defesa milagrosa de Günok nos últimos segundos, após cabeceio de Baumgartner.

✅ FICHA TÉCNICA

Áustria x Turquia

Oitavas de final - Eurocopa

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)

📺 Onde assistir: SporTV

🟨 Arbitragem: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (POR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ÁUSTRIA (Técnico: Ralf Rangnick)

Pentz; Prass, Wöber, Lienhart, Posch; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer, Laimer; Arnautovic.

TURQUIA (Técnico: Vincenzo Montella)

Günok; Kadioglu, Demiral, Bardakci, Müldür; Özcan, Yüksek; Yildiz, Kökcü, Arda Güler; e Baris Yilmaz.