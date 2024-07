Globo e CazéTV definem divisão de Espanha x Alemanha e Portugal x França, pela Eurocopa

Cristiano, Kroos, Yamal e Mbappé, quatro das grandes estrelas dos confrontos (Fotos: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 07:32 • Rio de Janeiro

A transmissão das partidas da Eurocopa 2024 estão sendo dividas pela Rede Globo e pela CazéTV. As quartas de final, já tem três confrontos definidos e dois deles já tem divisão acordada entre as emissoras. Nesta sexta-feira (5), Espanha e Alemanha se enfrentam às 13h e esperam o vencedor do confronto entre Portugal e França, que medem forças às 16h.

ESPANHA x ALEMANHA, 5/7, 13h - Globo

PORTUGAL x FRANÇA, 5/7, 13 - CazéTV

💰 Divisão dos direitos em dois pacotes



Organizadora da Eurocopa, a Uefa fechou dois acordos diferentes: um com o Grupo Globo (TV aberta, fechada e streaming) e o outro com a CazéTV (streaming). Cada pacote inclui 25 jogos exclusivos e a decisão do torneio.



1️⃣ Pacote do Grupo Globo

A parceria com a Globo é de longa data. Esta será a 12ª edição consecutiva da competição que será transmitida pela emissora carioca.



Com direitos de 26 dos 51 jogos do torneio, sendo 25 deles de forma exclusiva, a empresa vai exibir apenas cinco jogos na TV aberta, sendo um em cada fase, incluindo a decisão. Já o sportv exibirá as 26 partidas, assim como o ge e o Globoplay.

2️⃣ Pacote da CazéTV

O outro pacote de 26 jogos (25 exclusivos + final) foi comprado pela LiveMode, empresa que produz a CazéTV em parceria com o influenciador Casimiro Miguel. As partidas serão exibidas no canal do Youtube, de forma gratuita, e no serviço do Prime Video.