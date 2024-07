Quem é Diogo Costa? Conheça o herói da classificação de Portugal na Eurocopa

Diogo Costa em ação por Portugal. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Rafael Almeida e Lucas Gomes • Publicada em 01/07/2024 - 19:07 • Frankfurt (ALE)

Diogo Costa foi o grande destaque da classificação de Portugal às quartas de final da Eurocopa 2024. Após 120 minutos sem gols no duelo contra a Eslovênia, o goleiro, de forma heroica, salvou o time lusitano da eliminação: foram três pênaltis defendidos na decisão.

Mas, afinal, quem é o herói de Portugal nas oitavas de final?

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quem é Diogo Costa?

Aos 24 anos, Diogo Costa é a promessa de segurança às redes portuguesas pela próxima década. Nascido na Suíça, mas com nacionalidade portuguesa, o goleiro do Porto é um dos mais promissores da atual safra na posição. E os números do jogador confirmam este fato.

Ao todo, o goleiro disputou 232 jogos e não sofreu gols em 90, o que configura um percentual de mais de 38% de partidas sem ser vazado. No duelo contra a Eslovênia, Diogo fez história ao salvar sua nação: ele foi o primeiro goleiro a defender três penalidades em uma disputa pela Eurocopa.

No futebol português, o goleiro empilha premiações de destaque. Ele foi eleito o melhor goleiro da liga nacional nas temporadas 2021/22 e 2022/23, além de ter feito parte do melhor time das duas edições.

Pelo Porto, Diogo Costa já soma seis títulos conquistados. Confira:

Liga de Portugal: 19/20, 21/22

Taça de Portugal: 19/20, 21/22 e 23/24

Supertaça Cândido de Oliveira: 2020

Diogo Costa defende pênalti decisivo por Portugal. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Estilo de jogo

Diogo Costa é um goleiro que se destaca por suas habilidades técnicas e inteligência tática. Ele é conhecido por sua excelente capacidade de reação e reflexos rápidos, o que lhe permite fazer defesas difíceis em situações de um contra um e em chutes à queima-roupa, como na partida desta segunda-feira, contra a Eslovênia. Como também visto neste jogo, Diogo também é eficaz em defender pênaltis, demonstrando calma e concentração, além de um senso de posicionamento abismal.

No aspecto tático, ele é um goleiro moderno, confortável com a bola nos pés, o que facilita a saída de bola da defesa. Sua habilidade em distribuir passes curtos e longos com precisão ajuda a iniciar ataques e manter a posse de bola para sua equipe. Além disso, o arqueiro tem um bom posicionamento e leitura de jogo, permitindo que ele antecipe jogadas e se coloque bem para interceptar cruzamentos e bolas aéreas.

Outro ponto forte é sua liderança dentro de campo. Apesar de jovem, com 24 anos, ele demonstra maturidade e confiança, comunicando-se bem com seus companheiros de defesa para organizar a linha defensiva e garantir a compactação do time.