Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo na lista? Veja convocados de Portugal para Eliminatórias

Seleção lusitana enfrenta a Irlanda e a Armênia na Data Fifa de novembro

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/11/2025
11:03
Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
O técnico Roberto Martínez anunciou nesta sexta-feira (7) a lista de convocados para os próximos compromissos de Portugal nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção lusitana enfrenta a Irlanda, no dia 13 de novembro e, três dias depois, encara a Armênia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Líder isolado do grupo F, com 10 pontos, Portugal chega às rodadas da Data Fifa de novembro e com expectativa sobre Cristiano Ronaldo, que pode ampliar sua marca como maior artilheiro da história do futebol de seleções e se aproximar da sonhada marca de 1000 gols oficiais. A seleção pode garantir vaga antecipada no Mundial de 2026 caso vença a Irlanda.

Entre as novidades, está o retorno de João Cancelo, recuperado de lesão após desfalcar a última convocação devido a problemas físicos, sendo substituído por Nélson Semedo. Agora, ambos estão na lista. Além dele, Carlos Forbs, do Club Brugge, é uma surpresa nos selecionados, destaque no empate por 3 a 3 contra o Barcelona na última rodada da Champions League.

Nuno Mendes não preencheu a lista após sair lesionado na derrota para o Bayern de Munique na última terça-feira (4), pela Champions League. O lateral-esquerdo teve uma entorse no joelho esquerdo e será baixa para Luis Enrique no PSG nas próximas semanas.

2️⃣6️⃣ Veja a lista de convocados de Portugal para Data Fifa de novembro

Portugal divulgou a convocação para os jogos contra Irlanda e Armênia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 (Foto: Divulgação/Portugal)
Portugal divulgou a convocação para os jogos contra Irlanda e Armênia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 (Foto: Divulgação/Portugal)
  1. 🧤 GOLEIROS: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting);
  2. 🛡️ DEFENSORES: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al-Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal);
  3. 🧠 MEIO-CAMPISTAS: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting), Bernardo Silva (Manchester City);
  4. 🎯 ATACANTES: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Carlos Forbs (Club Brugge), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

