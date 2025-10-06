Portugal terá desfalque importante para a Data Fifa; veja

A seleção portuguesa terá um desfalque de peso nesta Data Fifa devido a uma lesão. Após o lateral João Cancelo, João Neves também foi cortado da convocação de Roberto Martínez para os duelos contra Irlanda e Hungria. Para o lugar do meio-campista do PSG, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) chamou Nuno Tavares, da Lazio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com uma nota publicada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), seu departamento médico, em contato com o do Paris Saint-Germain, clube de João Neves, concordaram que o meio-campista de 21 anos não está nas melhores condições para a Data Fifa devido a uma lesão.

continua após a publicidade

"A Direção de Saúde e Performance da FPF, em articulação com o departamento médico do PSG, considerou que o médio internacional português não está em condições físicas de participar nos jogos da Seleção", explicou a Federação ao se referir a João Neves.

Dessa forma, a escolha de Roberto Martínez para substituir João Neves foi por um lateral-esquerdo: Nuno Tavares. O jogador de 25 anos, da Lazio, regressa à seleçãonas mesmas condições que na última Data Fifa. Curiosamente, Nuno não esteve na convocação inicial de Roberto Martínez e foi chamado mais tarde após o corte de Diogo Dalot.

continua após a publicidade

João Neves em ação por Portugal (Foto: Reprodução/FPF)

Portugal pode encaminhar classificação para a Copa

Líder do Grupo F, com seis pontos e 100% de aproveitamento, Portugal pode garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026 já nesta Data Fifa. Se vencer seus dois compromissos e a Armênia não somar mais do que dois pontos, a seleção de Roberto Martínez estará confirmada no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Portugal enfrenta a Irlanda, no próximo sábado (11), e a Hungria, no dia 14, com ambos os jogos no Estádio José Alvalade e com Cristiano Ronaldo em ação.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.