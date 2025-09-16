Portugal ou Itália: quem transforma mais jogadores em técnicos? Veja os números

Itália e Portugal são dois dos países que mais formam treinadores na Europa, no entanto, há uma grande diferença entre o número de técnicos que são ex-jogadores e os que já começaram diretamente na profissão, sem experiência dentro das quatro linhas.

continua após a publicidade

Um levantamento realizado pela Uefa mostra que, de 20 países europeus, a Itália lidera o ranking de país que mais transforma jogadores em técnicos. De acordo com esta pesquisa, 86% dos treinadores de futebol italianos já foram jogadores de futebol. Por outro lado, Portugal possui uma porcentagem muito baixa de técnicos que já foram jogadores. Em último lugar, apenas 37% dos treinadores lusitanos já foram jogadores de futebol.

Veja a lista dos cinco países que mais transformam ex-jogadores em técnicos

Itália 86% Suíça 83% Turquia/Grécia 79% Israel 78% Escócia 75%

Veja a lista dos cinco países que menos transformam ex-jogadores em técnicos

Hungria 53% Dinamarca 50% Suécia 46% Polônia 40% Portugal 37%

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Quem são os técnicos mais famosos e vitoriosos?

Veja quem são os cinco melhores treinadores italianos e portugueses que foram jogadores:

Portugal (Em ordem alfabética)

Abel Ferreira - Palmeiras

Artur Jorge Torres - Al Rayyan

Jorge Jesus - Al Nassr

José Mourinho - sem clube

Ruben Amorim - Manchester United

Itália (Em ordem alfabética)

Antonio Conte - Napoli Carlo Ancelotti - Seleção Brasileira Giovanni Trapattoni - aposentado Marcello Lippi - aposentado Simone Inzaghi - Al Hilal

Treinadores portugueses e italianos que fizeram história no futebol brasileiro

Nos últimos anos, a procura por treinadores e jogadores europeus aumentou muito no Brasil, especialmente comandantes portugueses. Confira quem são as principais figuras italianas e portuguesas que já treinaram clubes no Brasil.

Portugueses

Jorge Jesus - Flamengo - Libertadores: 2019, Campeonato Brasileiro: 2019, Supercopa do Brasil: 2020, Recopa Sul-Americana: 2020 e Campeonato Carioca: 2020.

Abel Ferreira - Palmeiras - Libertadores (2): 2020, 2021, Recopa Sul-Americana (1): 2022, Brasileirão (2): 2022, 2023, Copa do Brasil (1): 2020, Campeonato Paulista (3): 2022, 2023, 2024 e Supercopa do Brasil (1): 2023

Artur Jorge - Botafogo - Campeonato Brasileiro: 2024 e Libertadores: 2024.

Italianos