Portugal ou Itália: quem transforma mais jogadores em técnicos? Veja os números

Confira também quem são os treinadores mais bem sucedidos de cada país

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 16/09/2025
15:51
Itália e Portugal são dois dos países que mais formam treinadores na Europa, no entanto, há uma grande diferença entre o número de técnicos que são ex-jogadores e os que já começaram diretamente na profissão, sem experiência dentro das quatro linhas.

Um levantamento realizado pela Uefa mostra que, de 20 países europeus, a Itália lidera o ranking de país que mais transforma jogadores em técnicos. De acordo com esta pesquisa, 86% dos treinadores de futebol italianos já foram jogadores de futebol. Por outro lado, Portugal possui uma porcentagem muito baixa de técnicos que já foram jogadores. Em último lugar, apenas 37% dos treinadores lusitanos já foram jogadores de futebol.

Veja a lista dos cinco países que mais transformam ex-jogadores em técnicos

  1. Itália 86%
  2. Suíça 83%
  3. Turquia/Grécia 79%
  4. Israel 78%
  5. Escócia 75%

Veja a lista dos cinco países que menos transformam ex-jogadores em técnicos

  1. Hungria 53%
  2. Dinamarca 50%
  3. Suécia 46%
  4. Polônia 40%
  5. Portugal 37%
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Quem são os técnicos mais famosos e vitoriosos?

Veja quem são os cinco melhores treinadores italianos e portugueses que foram jogadores:

Portugal (Em ordem alfabética)

  • Abel Ferreira - Palmeiras
  • Artur Jorge Torres - Al Rayyan
  • Jorge Jesus - Al Nassr
  • José Mourinho - sem clube
  • Ruben Amorim - Manchester United

Itália (Em ordem alfabética)

  1. Antonio Conte - Napoli
  2. Carlo Ancelotti - Seleção Brasileira
  3. Giovanni Trapattoni - aposentado
  4. Marcello Lippi - aposentado
  5. Simone Inzaghi - Al Hilal

Treinadores portugueses e italianos que fizeram história no futebol brasileiro

Nos últimos anos, a procura por treinadores e jogadores europeus aumentou muito no Brasil, especialmente comandantes portugueses. Confira quem são as principais figuras italianas e portuguesas que já treinaram clubes no Brasil.

Portugueses

  • Jorge Jesus - Flamengo - Libertadores: 2019, Campeonato Brasileiro: 2019, Supercopa do Brasil: 2020, Recopa Sul-Americana: 2020 e Campeonato Carioca: 2020.
  • Abel Ferreira - Palmeiras - Libertadores (2): 2020, 2021, Recopa Sul-Americana (1): 2022, Brasileirão (2): 2022, 2023, Copa do Brasil (1): 2020, Campeonato Paulista (3): 2022, 2023, 2024 e Supercopa do Brasil (1): 2023
  • Artur Jorge - Botafogo - Campeonato Brasileiro: 2024 e Libertadores: 2024.

Italianos

  • Virgílio Montarini - Corinthians - Campeonato Paulista (2): 1929 e 1930.
  • Carlo Ancelotti - Seleção Brasileira - ainda não conquistou títulos.
  • Davide Ancelotti - Botafogo - ainda não conquistou títulos.

