Portugal ou Itália: quem transforma mais jogadores em técnicos? Veja os números
Confira também quem são os treinadores mais bem sucedidos de cada país
Itália e Portugal são dois dos países que mais formam treinadores na Europa, no entanto, há uma grande diferença entre o número de técnicos que são ex-jogadores e os que já começaram diretamente na profissão, sem experiência dentro das quatro linhas.
Um levantamento realizado pela Uefa mostra que, de 20 países europeus, a Itália lidera o ranking de país que mais transforma jogadores em técnicos. De acordo com esta pesquisa, 86% dos treinadores de futebol italianos já foram jogadores de futebol. Por outro lado, Portugal possui uma porcentagem muito baixa de técnicos que já foram jogadores. Em último lugar, apenas 37% dos treinadores lusitanos já foram jogadores de futebol.
Veja a lista dos cinco países que mais transformam ex-jogadores em técnicos
- Itália 86%
- Suíça 83%
- Turquia/Grécia 79%
- Israel 78%
- Escócia 75%
Veja a lista dos cinco países que menos transformam ex-jogadores em técnicos
- Hungria 53%
- Dinamarca 50%
- Suécia 46%
- Polônia 40%
- Portugal 37%
Quem são os técnicos mais famosos e vitoriosos?
Veja quem são os cinco melhores treinadores italianos e portugueses que foram jogadores:
Portugal (Em ordem alfabética)
- Abel Ferreira - Palmeiras
- Artur Jorge Torres - Al Rayyan
- Jorge Jesus - Al Nassr
- José Mourinho - sem clube
- Ruben Amorim - Manchester United
Itália (Em ordem alfabética)
- Antonio Conte - Napoli
- Carlo Ancelotti - Seleção Brasileira
- Giovanni Trapattoni - aposentado
- Marcello Lippi - aposentado
- Simone Inzaghi - Al Hilal
Treinadores portugueses e italianos que fizeram história no futebol brasileiro
Nos últimos anos, a procura por treinadores e jogadores europeus aumentou muito no Brasil, especialmente comandantes portugueses. Confira quem são as principais figuras italianas e portuguesas que já treinaram clubes no Brasil.
Portugueses
- Jorge Jesus - Flamengo - Libertadores: 2019, Campeonato Brasileiro: 2019, Supercopa do Brasil: 2020, Recopa Sul-Americana: 2020 e Campeonato Carioca: 2020.
- Abel Ferreira - Palmeiras - Libertadores (2): 2020, 2021, Recopa Sul-Americana (1): 2022, Brasileirão (2): 2022, 2023, Copa do Brasil (1): 2020, Campeonato Paulista (3): 2022, 2023, 2024 e Supercopa do Brasil (1): 2023
- Artur Jorge - Botafogo - Campeonato Brasileiro: 2024 e Libertadores: 2024.
Italianos
- Virgílio Montarini - Corinthians - Campeonato Paulista (2): 1929 e 1930.
- Carlo Ancelotti - Seleção Brasileira - ainda não conquistou títulos.
- Davide Ancelotti - Botafogo - ainda não conquistou títulos.
