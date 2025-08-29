Portugal divulga convocados com Cristiano Ronaldo e astros da Liga Saudita
Roberto Martínez anunciou a convocação para os jogos contra a Armênia e Hungria
O técnico Roberto Martínez divulgou, nesta sexta-feira (29), a lista de convocados de Portugal para os jogos contra a Armênia e Hungria, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Liderado pelo atacante Cristiano Ronaldo, a seleção lusitana conta com outros astros do Campeonato Saudita, como João Félix, do Al-Nassr, João Cancelo e Ruben Neves, ambos do Al-Hilal.
Pressionado pelos desempenhos recentes, Roberto Martínez volta a comandar a seleção portuguesa depois de vencer o título da Nations League, batendo na Espanha, nos pênaltis. O técnico espanhol estava na berlinda, mas após a conquista, teve sua permanência anunciada por Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Após 2 a 2 no tempo de jogo, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. Rúben Neves fez o pênalti decisivo que deu o título para Portugal. Os gols da partida foram marcados por Zubimendi, Nuno Mendes, Oyarzabal e Cristiano Ronaldo.
Portugal terá seu primeiro compromisso no Grupo F das Eliminatórias Europeias, onde enfrentará a Armênia, na capital de Ierevan, no dia 6 de setembro, às 13h (de Brasília) e depois vai a Budapeste, no dia 9, às 15h45. A outra seleção do grupo é a Irlanda.
Confira a lista de convocados de Portugal
- 🧤 Goleiros: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), José Sá (Wolverhampton)
- 🛡️ Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Al-Hilal), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)
- 🧠 Meio-campistas: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting), Bernardo Silva (Manchester City)
- 🎯 Atacantes: João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
