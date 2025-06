Santos aposta em boa relação com o Porto para devolver Veron

O atacante Gabriel Veron pode estar de saída do Santos. O clube paulista abriu conversas com o Porto, detentor dos direitos econômicos do jogador, para discutir uma possível devolução. A informação foi publicada inicialmente pelo 'Uol' e confirmada pelo LANCE!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A avaliação interna no Santos é de que o desempenho de Veron ficou abaixo do esperado. Além disso, o jogador acumulou episódios de indisciplina, o que pesou na decisão da diretoria. Com a expectativa de anunciar novos reforços, o Peixe vê na saída do atacante uma oportunidade de aliviar a folha salarial e liberar espaço no elenco.

Apesar do desejo, a cúpula santista busca conduzir a situação de maneira respeitosa, sem criar atritos com o Porto, com quem mantém boa relação. Enquanto isso, o estafe do jogador já recebeu sondagens de clubes do futebol brasileiro e também do exterior. Um novo empréstimo é o caminho provável.

continua após a publicidade

No Santos, os números de Gabriel Veron ajudam a explicar a decisão do clube. O atacante disputou apenas nove partidas, sendo titular em duas, e somou 257 minutos em campo. Não marcou gols, não deu assistências e teve média de apenas 0,6 passes decisivos por jogo. A eficiência nos dribles também foi baixa, com apenas 16%, além de média de 0,6 finalizações por partida — sendo apenas 0,2 na direção do gol. Sofreu três faltas no total, média de 0,3 por jogo, e teve nota média de 6,69 no Sofascore.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Gabriel Veron (Foto: Divulgação/ Santos)

Carreira de Veron

Gabriel Veron iniciou sua carreira profissional no Palmeiras, em 2019, cercado de expectativa após se destacar nas categorias de base. O começo foi promissor, mas, com o tempo, o atacante perdeu espaço no elenco. Em 2022, foi negociado com o Porto, de Portugal, por 10 milhões de euros — valor que corresponde a R$ 61,75 milhões na cotação atual.

continua após a publicidade

No futebol português, Veron sofreu com uma série de lesões e teve uma primeira temporada discreta. Em busca de mais minutos em campo, foi emprestado ao Cruzeiro no ano passado, mas voltou a enfrentar problemas físicos. Uma fratura no pé direito, ainda durante a pré-temporada, e posteriormente uma lesão muscular no meio do ano, comprometeram seu desempenho na equipe mineira.