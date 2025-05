Em entrevista para a Fifa, Martin Anselmi, técnico do Porto, projetou a fase de grupos do Mundial de Clubes e destacou a força do time do Palmeiras. O treinador falou também sobre a dificuldade do grupo e sobre os objetivos do time português na competição.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Análise do Palmeiras e dos outros times do grupo A

— Acho que em cada competição, obviamente, quando temos uma fase de grupos, há sempre um grupo da morte e há equipes com uma maior reputação ou mais fama que as outras, mas acho que no grupo do Porto, todas as equipes estão num nível semelhante. Das três equipes que temos de efrentar, não vejo o Inter Miami como o grande favorito acima do Al Ahly, ou acima do Palmeiras. Acho que o Palmeiras é uma grande equipe na América do Sul que sabe lutar e ganhar grandes títulos. O Al Ahly é a maior equipe no Egito e o Inter [Miami], bem, com os jogadores que têm, estão ao mesmo nível. Então, tenho a sensação de que todos os jogos vão ser difíceis, e todas as equipes têm o que é preciso para competir — analisou o jovem treinador.

Objetivos do Porto no Mundial de Clubes

— O Porto como equipe, como clube, tem o objetivo de ir o mais longe possível em qualquer competição em que participe. É isso que é exigido de nós. Porém, é muito bonito dizer isso, é muito fácil dizer isso, mas para o conseguir, acho que temos de ser competitivos em cada jogo. Logo, o nosso objetivo é sermos competitivos. Sendo competitivos, teremos mais probabilidades de chegar à final, como disse anteriormente. Não podemos fugir à realidade de que, no fim de contas, temos de dar 100% em todos os jogos, e temos de ser competitivos para atingirmos os nossos objetivos — completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Porto estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, contra o Palmeiras, no estádio MetLife, em Nova Jersey.