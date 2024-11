Por que Vini Jr não joga hoje pelo Real Madrid?

Destaque do Real Madrid na temporada atual, Vini Jr segue voando nos campos europeus. O brasileiro, porém, não foi relacionado pelo técnico Carlo Ancelotti e será desfalque de sua equipe na visita ao Liverpool em Anfield, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

O motivo da ausência do camisa 7 merengue se deve a uma lesão sofrida em um jogo do Campeonato Espanhol. Vinícius atuou os 90 minutos do triunfo sobre o Leganés por 3 a 0 no domingo (24), mas se queixou de dores no vestiário, e após fazer exames no dia seguinte, teve como diagnóstico uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda.

A contusão deve afastar o atacante dos gramados por cerca de 20 dias. A equipe médica do Real está acelerando o processo de recuperação do astro para que seu futebol esteja disponível na Copa Intercontinental da Fifa, que será realizada no dia 18 de dezembro, sem adversário definido até o momento.

Historicamente, Vini tem capítulos memoráveis diante do Liverpool. Entre as temporadas 2020-21 e 2022-23, o ponta-esquerda protagonizou duelos e anotou cinco gols em seis jogos de mata-mata, incluindo o tento do título na final de 2021-22, em Wembley, em triunfo dos espanhóis por 1 a 0.

Com o desfalque de Vinícius Jr, Ancelotti mandou a campo um time alternativo e tirou Kylian Mbappé da posição de centroavante para substituir o brasileiro pelos lados do campo, com Brahim Díaz e Jude Bellingham se revezando na função de falso 9. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em Merseyside.

⚪ Sem Vini Jr: a escalação do Real Madrid na Champions

⚽ Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Arda Güler, Luka Modric e Jude Bellingham; Kylian Mbappé e Brahim Díaz

Vini Jr em ação pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

