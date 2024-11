Fora contra o Real Madrid, Alisson não garante retorno em Liverpool x City

Alisson, goleiro do Liverpool e da Seleção Brasileira, não entra em campo há quase dois meses em recuperação de uma lesão no tendão muscular da coxa. Desfalque no duelo entre os Reds e o Real Madrid, nesta quarta (27), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, o defensor está na fase final do processo de recuperação, mas não garantiu que retornará aos gramados a tempo de enfrentar o Manchester City, no próximo domingo (1), em jogo importante na liga inglesa.

Em entrevista ao portal Onefootball, o arqueiro falou sobre a evolução da situação física. Confira!

Alisson, do Liverpool, abre o jogo sobre evolução física

— Está indo tudo muito bem, conforme o planejado. Com certeza contra o Real Madrid não tem nenhuma chance. Eu ainda não tenho um dia de retornar, um jogo para retornar, mas eu já estou treinando com bola, já estou fazendo treino específico com os preparadores de goleiros, então não estou muito distante de fazer esse retorno.

Alisson, goleiro do Liverpool, é desfalque contra o Real Madrid (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

