Com o Brasil já classificado, a Copa do Mundo de 2026 já entra para a história antes mesmo de seu início por ser a primeira edição do principal torneio de futebol do planeta a contar com 48 seleções participantes. A ampliação do formato abre espaço para o surgimento de novas histórias e proporciona a países que nunca disputaram a competição a oportunidade de estrear no cenário mais prestigiado do esporte mundial. Nesta terça-feira (14), várias seleções têm a oportunidade de garantir a classificação para a próxima edição do Mundial.

O encerramento da Data Fifa de outubro promete movimentar o cenário das Eliminatórias, com a definição de pelo menos cinco novas seleções classificadas: três na África e duas na Ásia. Na Europa, Portugal e Inglaterra também podem assegurar antecipadamente suas vagas, tornando o dia decisivo em três continentes.

No continente africano, seis das nove vagas diretas já foram preenchidas, com destaque para Cabo Verde, surpresa da competição, ao lado de Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia. As últimas três vagas serão disputadas nos grupos B (Senegal ou Congo), C (Benin, África do Sul ou Nigéria) e F (Costa do Marfim ou Gabão), além da definição das quatro melhores vice-líderes, que disputarão uma repescagem continental por um lugar na repescagem mundial da Fifa.

Na Ásia, com Irã, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Uzbequistão e Jordânia já garantidos, restam duas vagas a serem decididas em confrontos diretos no Grupo A, entre Emirados Árabes e Catar, e no Grupo B, entre Arábia Saudita e Iraque. Os perdedores desses duelos disputarão a repescagem interna entre países asiáticos.

No Velho Continente, mesmo ainda na primeira metade das Eliminatórias, as Quinas e os Leões podem se classificar antecipadamente: os portugueses avançam se vencerem a Hungria, e a Armênia não derrotar a Irlanda; enquanto os ingleses asseguram a vaga com uma vitória sobre a Letônia, graças à campanha perfeita até aqui.

Com formato inédito composto por 48 seleções e cinco fases de mata-mata, a Copa do Mundo de 2026 será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. A partida de abertura está marcada para 11 de junho, enquanto a final será realizada em 19 de julho.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆

Concacaf (6 vagas): Canadá, Estados Unidos e México (classificados como países-sede).

Confederação Africana de Futebol – CAF (9 vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.

Confederação Asiática de Futebol – AFC (8 vagas): Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.

Conmebol (6 vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.

Oceania – OFC (1 vaga): Nova Zelândia.

UEFA (16 vagas): nenhuma seleção classificada até o momento.

