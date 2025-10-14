menu hamburguer
Futebol Internacional

Em rodada decisiva, veja o que está em jogo nas Eliminatórias da África

Sete seleções buscam vaga direta à Copa do Mundo de 2026

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
07:30
Senegal x Costa do Marfim - Copa Africana de Nações
Costa do Marfim está na briga pelas últimas vagas pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)
Onze partidas encerrarão a décima e última rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. Com diversos jogos decisivos, sete seleções entrarão em campo em busca de uma das últimas vagas diretas ao Mundial, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México.

Costa do Marfim, Gabão, Senegal, República Democrática do Congo, África do Sul, Benin e Nigéria entrarão nas partidas com probabilidades distintas, principalmente as últimas três seleções, que estão no mesmo grupo e com confronto direto entre os países. Veja as combinações de resultados para cada seleção se classificar à Copa do Mundo de 2026.

Costa do Marfim
Costa do Marfim x Quênia - 16h - Grupo F

  • Vitória - classificado
  • Empate ou derrota - Gabão não pode vencer Burundi

Gabão
Gabão x Burundi - 16h - Grupo F

  • Vitória - se classifica apenas com empate ou derrota da Costa do Marfim contra Quênia
  • Empate ou derrota - repescagem

Senegal
Senegal x Mauritânia - 16h - Grupo B

  1. Vitória - classificado
  2. Empate - República Democrática do Congo não pode vencer o Sudão por sete gols de diferença
  3. Derrota - Empate ou derrota da República Democrática do Congo contra o Sudão

República Democrática do Congo
República Democrática do Congo x Sudão - 16h - Grupo B

  1. Vitória - se classifica apenas com derrota da Costa do Marfim contra Quênia
  2. Vitória por sete gols - se classifica apenas com derrota e/ou empate e da Costa do Marfim contra Quênia
  3. Empate - vai à repescagem apenas com empate de Uganda contra a Argélia
  4. Derrota - vai à repescagem com derrota ou empate de Uganda contra a Argélia

Benin
Benin x Nigéria - 13h - Grupo C

  1. Vitória - classificado
  2. Empate - classifica com tropeço ou vitória por dois ou menos gols da África do Sul contra Ruanda
  3. Derrota - classifica se perder por apenas um gol de diferença e tropeço da África do Sul contra Ruanda

África do Sul
África do Sul x Ruanda - 13h - Grupo C

  1. Vitória - classifica com derrota de Benin contra Nigéria
  2. Vitória por mais de dois gols - classifica com empate e/ou derrota de Benin contra Nigéria
  3. Empate e/ou derrota - eliminado

Nigéria
Benin x Nigéria - 13h - Grupo C

  1. Vitória por mais de dois gols - classifica com tropeço da África do Sul
  2. Empate ou derrota - eliminado
Sonhando com Copa do Mundo, Nigéria perfilada antes de jogo contra o Lesoto
Sonhando com Copa do Mundo, Nigéria perfilada antes de jogo contra o Lesoto (Foto: Phill Magakoe/AFP)

Entenda o regulamento e a classificação

Na primeira fase, as 54 seleções participantes são divididas em nove grupos de seis times cada. As equipes jogam entre si em turno e returno, com os líderes de cada grupo garantindo vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. Já a segunda fase inclui os quatro melhores segundos colocados dos grupos, que disputam semifinais e finais em jogos únicos para definir qual equipe terá a oportunidade de participar do torneio de play-off intercontinental.

