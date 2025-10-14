Em rodada decisiva, veja o que está em jogo nas Eliminatórias da África

Onze partidas encerrarão a décima e última rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. Com diversos jogos decisivos, sete seleções entrarão em campo em busca de uma das últimas vagas diretas ao Mundial, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México.

Costa do Marfim, Gabão, Senegal, República Democrática do Congo, África do Sul, Benin e Nigéria entrarão nas partidas com probabilidades distintas, principalmente as últimas três seleções, que estão no mesmo grupo e com confronto direto entre os países. Veja as combinações de resultados para cada seleção se classificar à Copa do Mundo de 2026.

Costa do Marfim

Costa do Marfim x Quênia - 16h - Grupo F

Vitória - classificado

classificado Empate ou derrota - Gabão não pode vencer Burundi

Gabão

Gabão x Burundi - 16h - Grupo F

Vitória - se classifica apenas com empate ou derrota da Costa do Marfim contra Quênia

se classifica apenas com empate ou derrota da Costa do Marfim contra Quênia Empate ou derrota - repescagem

Senegal

Senegal x Mauritânia - 16h - Grupo B

Vitória - classificado Empate - República Democrática do Congo não pode vencer o Sudão por sete gols de diferença Derrota - Empate ou derrota da República Democrática do Congo contra o Sudão

República Democrática do Congo

República Democrática do Congo x Sudão - 16h - Grupo B

Vitória - se classifica apenas com derrota da Costa do Marfim contra Quênia Vitória por sete gols - se classifica apenas com derrota e/ou empate e da Costa do Marfim contra Quênia Empate - vai à repescagem apenas com empate de Uganda contra a Argélia Derrota - vai à repescagem com derrota ou empate de Uganda contra a Argélia

Benin

Benin x Nigéria - 13h - Grupo C

Vitória - classificado Empate - classifica com tropeço ou vitória por dois ou menos gols da África do Sul contra Ruanda Derrota - classifica se perder por apenas um gol de diferença e tropeço da África do Sul contra Ruanda

África do Sul

África do Sul x Ruanda - 13h - Grupo C

Vitória - classifica com derrota de Benin contra Nigéria Vitória por mais de dois gols - classifica com empate e/ou derrota de Benin contra Nigéria Empate e/ou derrota - eliminado

Nigéria

Benin x Nigéria - 13h - Grupo C

Vitória por mais de dois gols - classifica com tropeço da África do Sul Empate ou derrota - eliminado

Entenda o regulamento e a classificação

Na primeira fase, as 54 seleções participantes são divididas em nove grupos de seis times cada. As equipes jogam entre si em turno e returno, com os líderes de cada grupo garantindo vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. Já a segunda fase inclui os quatro melhores segundos colocados dos grupos, que disputam semifinais e finais em jogos únicos para definir qual equipe terá a oportunidade de participar do torneio de play-off intercontinental.

