Torcedores do Cruzeiro criticam atitude de Kaio Jorge: 'Foi muito'
Atacante marcou dois no Campeonato Mineiro, mas foi criticado por lance capital
- Matéria
- Mais Notícias
Apesar dos dois gols que garantiram a vitória do Cruzeiro sobre o América-MG, Kaio Jorge não passou ileso de críticas por parte da torcida. Em lance de ataque, Kaio poderia ter encontrado Wandreson, melhor posicionado dentro da área, mas preferiu finalizar. A atitude foi mal vista por diversos torcedores, que caracterizaram o atacante como "fominha".
Brenner marca e ganha perdão da torcida do Vasco: ‘É impossível’
Fora de Campo
Torcedores do Vasco se revoltam com decisão de Fernando Diniz: ‘Ridículo’
Fora de Campo
Torcedores do Santos se derretem por Rony: ‘Era o melhor’
Fora de Campo
➡️ Com dois de Kaio Jorge, Cruzeiro vence clássico e assume liderança de seu grupo no Mineiro
📲 Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
➡️ Aposte nos jogos do Cruzeiro. Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Kaio Jorge garante vitória do Cruzeiro em clássico mineiro
Boa noite, botafoguenses. Venho aqui pedir desculpa do fundo do coração pela expulsão no jogo de hoje. Jogar um clássico com a camisa do Botafogo é algo que sonho há muito tempo e acabei errando por excesso de vontade. Peço perdão ao técnico Martin Anselmi, aos meus companheiros e a torcida alvinegra. Seguirei trabalhando com todas as minhas forças para representar o Botafogo da melhor forma possível.
Em 2025, o atacante carimbou a artilharia do Brasileirão. Kaio Jorge marcou 21 gols pelo Cruzeiro e garantiu a premiação com três gols de vantagem para o vice-artilheiro Arrascaeta. O centroavante quebrou um jejum de 55 anos sem um cruzeirense artilheiro no Brasileirão.
O que vem agora?
Dependendo apenas de si no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Mirassol, na quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), fora de casa. Posteriormente, visita a URT pela última rodada do Estadual, no sábado (14), no mesmo horário. Enquanto isso, o América-MG enfrentará o North no mesmo dia e no mesmo horário.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias