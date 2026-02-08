Torcedores do Cruzeiro criticam atitude de Kaio Jorge: 'Foi muito'

Apesar dos dois gols que garantiram a vitória do Cruzeiro sobre o América-MG, Kaio Jorge não passou ileso de críticas por parte da torcida. Em lance de ataque, Kaio poderia ter encontrado Wandreson, melhor posicionado dentro da área, mas preferiu finalizar. A atitude foi mal vista por diversos torcedores, que caracterizaram o atacante como "fominha".

Kaio Jorge garante vitória do Cruzeiro em clássico mineiro

Em 2025, o atacante carimbou a artilharia do Brasileirão. Kaio Jorge marcou 21 gols pelo Cruzeiro e garantiu a premiação com três gols de vantagem para o vice-artilheiro Arrascaeta. O centroavante quebrou um jejum de 55 anos sem um cruzeirense artilheiro no Brasileirão.

Kaio Jorge marcou dois na vitória do Cruzeiro sobre o América Mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

O que vem agora?

Dependendo apenas de si no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Mirassol, na quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), fora de casa. Posteriormente, visita a URT pela última rodada do Estadual, no sábado (14), no mesmo horário. Enquanto isso, o América-MG enfrentará o North no mesmo dia e no mesmo horário.