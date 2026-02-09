Empresário de Endrick abre o jogo sobre futuro do atacante

O atacante Endrick retornará ao Real Madrid ao término da atual temporada europeia. A confirmação foi feita por seu empresário, Tiago Freitas, em entrevista ao programa "Win Win". O agente descartou qualquer possibilidade de compra por parte do Lyon ou prorrogação do empréstimo, reiterando que o compromisso de retorno em julho de 2026 já está selado com a diretoria espanhola.

Adaptação

Tiago aproveitou a oportunidade para rebater críticas de que a passagem inicial de Endrick pelo Santiago Bernabéu teria sido um fracasso. Segundo o agente, a falta de minutos deveu-se à concorrência com "oito dos dez melhores jogadores do mundo", citando nomes como Mbappé, Vinicius Jr. e Bellingham, além de uma lesão que prejudicou a pré-temporada do jovem de 18 anos.

A decisão de buscar o empréstimo para o Lyon foi um consenso entre o jogador, Carlo Ancelotti e Xabi Alonso — que teria aconselhado o atacante a buscar continuidade. O objetivo central é que Endrick chegue com ritmo de jogo e protagonismo para a reapresentação em Madri, visando o ciclo da temporada 2026-2027.

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

Brilho e polêmica em solo francês

Desde que chegou ao Lyon em janeiro, Endrick tem mostrado impacto imediato. Sob o comando do técnico português Paulo Fonseca, o brasileiro acumulou sete participações diretas em gols em apenas seis partidas. No entanto, o último final de semana trouxe o primeiro revés disciplinar: o atacante foi expulso com cartão vermelho direto na vitória por 1 a 0 sobre o Nantes.

A expulsão gerou um intenso debate na Ligue 1. Paulo Fonseca saiu em defesa de seu pupilo, alegando que Endrick tem sido alvo de "intimidação" e "caça" por parte dos defensores adversários. O treinador cobrou maior proteção da arbitragem ao talento do jovem brasileiro. Por outro lado, o técnico do Nantes, Ahmed Kantari, refutou a tese, afirmando que não existe um "plano anti-Endrick" e que o contato físico é inerente à marcação de jogadores com tal nível de qualidade.

Próximo passo

Apesar do cartão vermelho, que deve custar ao menos um jogo de suspensão (contra o Nice), o estafe de Endrick mantém o foco na evolução constante. Questionado sobre como será a disputa por espaço no Real Madrid com a presença consolidada de Mbappé, Tiago Freitas preferiu não projetar cenários distantes. Segundo ele, a mentalidade do atacante é pensar exclusivamente no "próximo jogo", mantendo a produtividade em alta para confirmar seu retorno à capital espanhola como uma peça pronta para o elenco principal.

Endrick em ação pelo Real Madrid diante do Athletic Bilbao, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

