Técnico do Lyon defende Endrick após expulsão e critica postura de adversários na Ligue 1
Paulo Fonseca afirmou que brasileiro tem sido alvo de uma postura agressiva por parte dos adversários
O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, comentou a expulsão de Endrick na partida contra o Nantes, realizada no último sábado (7). Em entrevista coletiva, o treinador defendeu o atacante brasileiro, ao afirmar que ele tem sido alvo de uma postura excessivamente agressiva por parte dos adversários nas últimas rodadas da Ligue 1. Segundo o treinador, houve uma tentativa deliberada de bloquear o desempenho do jovem de 19 anos por meio de jogadas ríspidas.
— Os jogadores do Nantes não tinham a intenção de jogar. Eles tentaram bloquear o Endrick. Esta é a terceira partida em que os times adversários começam o jogo com muita agressividade em relação a ele. Ficou claro que houve a intenção de intimidar o Endrick — avaliou Fonseca.
Questionamento à arbitragem e pedido de proteção
Além de analisar a conduta do time adversário, o treinador português questionou a decisão do árbitro Mathieu Vernice, classificando-a como "muito rigorosa". Fonseca fez um apelo para que a arbitragem da Ligue 1 atue para preservar a integridade física e o talento técnico de jogadores com o perfil de Endrick.
— Os árbitros precisam prestar atenção a essa situação. Eles devem proteger o talento de um jogador como o Endrick — declarou o técnico.
Detalhes da expulsão e números no clube
A trajetória de Endrick na partida foi marcada por cartões desde o início: o primeiro amarelo ocorreu aos dois minutos de jogo, por falta em Matthis Abline. No segundo tempo, aos 16 minutos, o árbitro aplicou um segundo amarelo que, após intervenção do VAR e revisão no monitor por possível agressão, foi convertido em cartão vermelho direto.
Em decorrência da expulsão, o atacante cumprirá suspensão automática no confronto deste domingo (15), às 16h45, contra o Nice. Dependendo do veredito da comissão disciplinar sobre a gravidade do lance, a punição poderá ser estendida por mais partidas. Desde sua chegada ao Lyon, Endrick disputou seis jogos, com cinco gols marcados e duas assistências registradas.
