O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, comentou a expulsão de Endrick na partida contra o Nantes, realizada no último sábado (7). Em entrevista coletiva, o treinador defendeu o atacante brasileiro, ao afirmar que ele tem sido alvo de uma postura excessivamente agressiva por parte dos adversários nas últimas rodadas da Ligue 1. Segundo o treinador, houve uma tentativa deliberada de bloquear o desempenho do jovem de 19 anos por meio de jogadas ríspidas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Os jogadores do Nantes não tinham a intenção de jogar. Eles tentaram bloquear o Endrick. Esta é a terceira partida em que os times adversários começam o jogo com muita agressividade em relação a ele. Ficou claro que houve a intenção de intimidar o Endrick — avaliou Fonseca.

continua após a publicidade

Questionamento à arbitragem e pedido de proteção

Além de analisar a conduta do time adversário, o treinador português questionou a decisão do árbitro Mathieu Vernice, classificando-a como "muito rigorosa". Fonseca fez um apelo para que a arbitragem da Ligue 1 atue para preservar a integridade física e o talento técnico de jogadores com o perfil de Endrick.

— Os árbitros precisam prestar atenção a essa situação. Eles devem proteger o talento de um jogador como o Endrick — declarou o técnico.

Endrick mata bola no peito no duelo entre Lyon e Lille pela Ligue 1 (Foto: Olivier Chassignole / AFP)

Detalhes da expulsão e números no clube

A trajetória de Endrick na partida foi marcada por cartões desde o início: o primeiro amarelo ocorreu aos dois minutos de jogo, por falta em Matthis Abline. No segundo tempo, aos 16 minutos, o árbitro aplicou um segundo amarelo que, após intervenção do VAR e revisão no monitor por possível agressão, foi convertido em cartão vermelho direto.

continua após a publicidade

Em decorrência da expulsão, o atacante cumprirá suspensão automática no confronto deste domingo (15), às 16h45, contra o Nice. Dependendo do veredito da comissão disciplinar sobre a gravidade do lance, a punição poderá ser estendida por mais partidas. Desde sua chegada ao Lyon, Endrick disputou seis jogos, com cinco gols marcados e duas assistências registradas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial