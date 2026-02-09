Porto e Sporting estão se enfrentando, na tarde desta segunda-feira (9), no Estádio do Dragão, em partida válida pela 21ª rodada da Liga Portugal. Na marca dos 33 minutos da primeira etapa, o clássico foi paralisado por uso de sinalizadores da torcida dos Dragões, que, por conta da fumaça, dificultou a visibilidade dentro de campo.

Mais cedo, um nevoeiro atingiu a cidade do Porto, que já colocou em dúvidas a realização da partida que movimenta a parte de cima da tabela. Com 33 minutos da etapa inicial, após poucas oportunidades criadas por ambos os lados, torcedores do time da casa acenderam sinalizadores, que atrapalharam a visão dos jogadores, principalmente dos goleiros Diogo Costa e Rui Silva. A bola voltou a rolar três minutos depois da paralisação.

🔵⚪ Porto ⚔️ Sporting 🟢⚪

Os portistas lideram a competição com campanha quase impecável: 55 pontos em 20 jogos, fruto de 18 vitórias, um empate e uma derrota, além de 41 gols feitos e apenas seis sofridos — a melhor defesa de Portugal. Os Leões aparecem na segunda colocação, com 51 pontos, resultado de 16 vitórias, três empates e uma derrota, com 52 gols anotados, o melhor ataque da competição, e 11 sofridos.

Porto e Sporting duelam pela Liga Portugal (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

