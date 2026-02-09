Italianos reagem a golaço de Luís Henrique, cria do Botafogo: 'Que tal começarmos?'

O jovem Luís Henrique, revelado pelas categorias de base do Botafogo, marcou um golaço pela Inter de Milão neste domingo (8). Nas redes sociais, os europeus foram à loucura com o jovem brasileiro, que tem jogado como ala-direito.

O atacante de 24 anos anotou o quinto gol com um chute de primeira e participou da vitória por 5 a 0 sobre o Sasusolo, que manteve a equipe isolada na liderança da competição. Anteriormente, o cria do Botafogo já tinha dado assistências.

Nas redes sociais, os torcedores italianos repercutiram muito o golaço de Luís Henrique pela Internazionale. Veja comentários sobre o cria do Botafogo:

Luís Henrique em ação pelo Glorioso (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Tradução sobre o ex-Botafogo: Quando o time se abraça em homenagem a Luis Henrique. Belo gol do brasileiro, o primeiro dele pela Inter, e uma atuação muito positiva, com grande vantagem sobre os pés.

Tradução sobre o cria do Botafogo: Acho que o Dumfries terá dificuldades em deixar Luis Henrique no banco, mesmo quando ele estiver novamente disponível, já que ele foi titular em 13 jogos, com 12 vitórias e 1 empate, e vem apresentando atuações cada vez melhores.

Tradução sobre o jovem brasileiro: Dado que a maioria dos torcedores da Inter está percebendo que ele tem qualidades técnicas, dado que ele tem apenas 24 anos (completou 24 recentemente), dado que o problema é sobretudo a sua timidez. Que tal começarmos a torcer por ele em vez de contra ele? Vamos lá, Luis!

Tradução sobre o cria do Botafogo: A técnica, o comprometimento e a capacidade de sair jogando com precisão da defesa desse garoto são indiscutíveis. Ele também demonstrará a desenvoltura e a coragem necessárias para arriscar dribles, algo que já possui.

