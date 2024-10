Fifa é denunciada por três órgãos europeus por abuso de poder

Gianni Infantino é presidente da Fifa desde 2016 (Foto: FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 13:26 • Zurique (SUI)

A Fifa foi denunciada, nesta segunda-feira (14), por três órgãos diferentes. A European Leagues, a direção de La Liga e o sindicato de futebolistas FifPro formalizaram a reclamação à Comissão Europeia. O trio alega abuso de poder por parte da entidade máxima do futebol mundial.

A criação do Super Mundial de Clubes por parte da federação acabou gerando uma grande polêmica. Clubes e jogadores estão insatisfeitos com o calendário excessivo, já que a competição está prevista justamente para o período de férias, entre junho e julho de 2025. A medida foi tomada pela organização sem o consentimento de todas as partes, apenas para benefício próprio.

- A denúncia explica como a imposição de decisões no calendário internacional constitui um abuso de posição dominante e infringe o direito da União Europeia. A jurisprudência recente deixa claro que a Fifa deve exercer suas funções de forma transparente, objetiva e proporcional para neutralizar seu conflito de interesses - afirmaram os demandantes.

Em uma conferência de imprensa, realizada em Bruxelas, na Bélgica, os representantes dos órgãos acusaram a Fifa de não conversar com as ligas nacionais para adaptar os calendários das competições internacionais. A Champions League ganhou mais quatro jogos no caminho pelo título; boa parte dos atletas disputou competições continentais de seleção neste ano, e não terão descanso em 2025 com o Super Mundial; em junção, ainda há as partidas de seleções, que obrigam os atletas a realizar viagens longas e, às vezes, intercontinentais.

- Queremos acordos e não consultas. Queremos um calendário sustentável para jogadores e ligas nacionais. Estamos chegando a um ponto crítico, onde os jogadores nos dizem que o futebol é jogado demais e que há uma expansão constante. A Premier League não mudou de formato, por exemplo; o que mudou foi o progresso das competições internacionais e regionais de futebol - disse Mathieu Moreu, diretor de relações internacionais da Premier League.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, já apresentou discordância em relação aos posicionamentos, mas estaria aberto a mudanças. Além dos questionamentos, há uma quantidade excessiva de jogadores se lesionando no alto escalão europeu, o que pode influenciar diretamente em novas medidas. Nomes como Rodri e Carvajal, candidatos à Bola de Ouro, se contundiram gravemente e ficarão fora do restante de 2024-25.

Fifa, presidida por Gianni Infantino há oito anos, foi denunciada por órgãos do futebol europeu (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)