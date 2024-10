Deschamps justifica ausência de Mbappé na convocação da França

Kylian Mbappé não foi convovado para os jogos da França diante de Israel e Bélgica (Foto: Franck FIFE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 18:28 • Budapeste (HUN)

O técnico da França, Didier Deschamps, justificou em entrevista coletiva nesta quarta-feira (9) porque não convocou Mbappé os jogos desta Data Fifa. O motivo, segundo o treinador, é que o atacante ainda não estava plenamente recuperado de uma lesão muscular.

➡️ Mbappé fica fora de lista da França para a Liga das Nações; veja os convocados

- Tomei a decisão com os elementos que eu tinha. É verdade que ele jogou a partida do fim de semana, mas não inteiro. Está bem para o jogador e para a seleção francesa? Acho que não - disparou o Deschamps.

A fala do técnico coloca um ponto final nas especulações sobre a não convocação de Mbappé. Isso porque o craque atuou normalmente na última partida do Real Madrid por La Liga, diante do Villarreal, no último sábado (5), um dia depois da convocação da França.

Na ocasião, o atacante até começou jogando entre os titulares, mas foi substituído na segunda etapa. Tal fato também foi comentado por Deschamps, que evitou polêmicas e fez questão de ressaltar o foco de Mbappé na seleção francesa.

- O empregador do jogador é o clube. Eles sempre têm este poder (de colocar o jogador para jogar), não são as federações que pagam aos jogadores. Os interesses entre os times e as seleções pode ser comuns, exceto quando há jogos. O fato dos clubes estarem atentos não específico a Kylian (Mbappé). Tenho certeza de que está comprometido com a seleção francesa.

A França enfrenta Israel fora de casa nesta quinta-feira (10), às 14h45 (hora de Brasília), pela terceira rodada da Liga das Nações da Uefa. Os Bleus estão na segunda posição do Grupo 2 da Divisão A, com três pontos. A Itália lidera a chave com seis pontos.

Didier Deschamps e Kylian Mbappé durante jogo da seleção da França (Foto: Odd Andersen/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional