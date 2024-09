Deschamps sai em defesa de Mbappé e minimiza críticas de campeões do mundo

Desempenho de Mbappé tem sido alvo de críticas na França (Foto: Franck Fife / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 18:38 • Rio de Janeiro

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, saiu em defesa do atacante Kylian Mbappé. O craque vem sendo alvo de críticas pelo seu rendimento com a camisa dos Bleus: em 2024, são apenas dois gols em 11 partidas, com uma seca que já dura cinco jogos.

- A França sempre será mais forte com ele. Estou convencido de que ele estará melhor daqui a um mês, as cobranças são altas no seu clube. Não tenho preocupação com Kylian - afirmou o treinador.

A fala do treinador vem em um momento no qual Mbappé tem sido alvo de campeões do mundo pela França (1998). Nos últimos dias, Christophe Dugarry chamou o atacante de "medíocre e insuficiente" ao analisar seu início de temporada, em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", da Espanha.

- Ele precisa melhorar como atacante, está fazendo cada vez menos diferença e precisa se questionar. Ele terá que progredir. Também vemos os limites técnicos de Mbappé. Sabemos que ele não está no top 10 dos jogadores mais técnicos e, hoje, seus limites são evidentes com um jogador como Vinicius Jr. ao lado - disparou o ex-jogador.

Didier Deschamps saiu em defesa de Mbappé após críticas de ex-companheiros de seleção (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Além do desempenho, algumas falas recentes de Mbappé também desagradaram. Bixente Lizarazu, outro campeão mundial de 1998, classificou como "insensível" uma fala do atacante sobre não se importar com as críticas de torcedores franceses, além de também criticar o desempenho do craque em campo.

- Ele já não é tão explosivo ou decisivo como era. Continua sendo um ótimo artilheiro, ótimo jogador, claro, mas não assusta como antes. Para mim, é consequência de uma situação extremamente conflituosa com seu antigo clube, onde o extra-campo prevaleceu sobre o atleta.

Na Data Fifa de setembro, Mbappé atuou diante da Itália (derrota por 3 a 1) e da Bélgica (vitória por 2 a 0), sendo que jogou pouco mais de 20 minutos na segunda partida.