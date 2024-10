Mbappé nega envolvimento em caso de estupro na Suécia; entenda

Mbappé é capitão da França desde 2023 (Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro

Astro do Real Madrid, o atacante Kylian Mbappé afirmou não estar envolvido no caso de estupro investigado pela polícia da Suécia. O jogador foi citado pelo jornal "Aftonbladet", que relatou que oficiais de Estocolmo investigam a denúncia de uma mulher sobre o crime cometido no hotel em que o atacante e seus familiares estiveram por dois dias na semana passada.

O veículo disse que o suposto crime ocorreu na última quinta (10), a investigação foi aberta, mas o nome do francês não é citado diretamente. Segundo jornais locais, Mbappé jantou no restaurante Chez Jolie; depois, foi a uma discoteca com seus amigos.

Nas redes sociais, o jogador negou o envolvimento no caso. Para ele, a notícia é tendenciosa por ser publicada um dia antes de uma audiência a respeito do conflito jurídico entre ele e o PSG, seu ex-clube, sobre o pagamento de salários e bônus.

- Notícias falsas! Está ficando tão previsível, um dia antes da audiência, como se fosse por acaso - relatou Kylian Mbappé, em suas redes sociais.

O camisa 10 da França não foi convocado pelo técnico Didier Deschamps por não estar plenamente recuperado de uma lesão muscular.

Após a vitória sobre Israel, a seleção terá apenas quatro dias de descanso, voltando a campo já na segunda-feira (14). A equipe visita a Bélgica no Rei Balduíno, em Bruxelas, às 15h45 (de Brasília). Os Bleus estão em segundo no grupo A2, com seis pontos em três jogos; a líder da chave é a Itália, com sete.