Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 12:46 • Estocolmo (SUE)

Kylian Mbappé foi desfalque da França na Data Fifa de outubro por ter se lesionado pelo Real Madrid em partida do Campeonato Espanhol. Entretanto, o atacante já se recuperou, chegou a entrar em campo antes da paralisação, e foi visto na noite europeia simultaneamente ao jogo dos Bleus pela Liga das Nações.

Enquanto a equipe comandada por Didier Deschamps superava Israel por 4 a 1, o astro curtiu pontos de Estocolmo, na Suécia. Primeiro, acompanhado de Mukiele, ex-companheiro de PSG, Mbappé jantou no restaurante Chez Jolie; depois, foi a uma discoteca com seus amigos, segundo jornais locais.

O periódico "Expressen" entrou em contato com o gerente do Chez Jolie, mas o mandatário afirmou "não falar de convidados". Na boate, não há registros, pois provavelmente houve proibição de entrada com celulares.

Deschamps recebeu reclamações de torcedores por deixar o craque fora de sua relação para os confrontos. A contusão muscular sofrida em jogo de La Liga, diante do Alavés, afastou o camisa 9 dos gramados por apenas uma semana; caso tivesse sido convocado, estaria disponível para os dois compromissos da seleção.

Após a vitória sobre Israel, a França terá apenas quatro dias de descanso, voltando a campo já na segunda-feira (14). A equipe visita a Bélgica no Rei Balduíno, em Bruxelas, às 15h45 (de Brasília). Os Bleus estão em segundo no grupo A2, com seis pontos em três jogos; a líder da chave é a Itália, com sete.

