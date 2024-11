Paul Pogba já sabe onde quer dar continuidade à sua carreira. Com contrato rescindido junto à Juventus na última semana, o meio-campista planeja se manter atuando em uma das cinco grandes ligas do futebol europeu. A informação foi publicada pela ESPN.

Campeão mundial pela França em 2018, Pogba está suspenso desde setembro de 2023, quando foi flagrado no exame anti-doping por uso de testosterona. A punição, inicialmente de quatro anos, foi reduzida para 18 meses; mesmo com volta aos gramados antecipada, a Juve não quis continuar com o central em seu elenco.

Livre no mercado, Paul poderá fechar com qualquer clube e retornar aos treinos em janeiro, dois meses antes do fim da sanção. Para manter a forma física, o ex-Manchester United está treinando em Miami, nos Estados Unidos, e tem o objetivo de retornar à seleção a partir do próximo ano.

- Meu foco principal no momento é apenas me preparar. Continuo treinando e tudo mais. Preparar-me para poder entrar em um time em janeiro - disse o atleta, em outubro.

Paul Pogba foi um dos destaques da França na Copa do Mundo de 2018 (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

👎 Paul Pogba decepcionou em volta à Juventus

Antes da suspensão, Pogba havia sido recontratado pela Juventus junto aos Red Devils em julho de 2022, mas lidou com uma sequência de lesões que o impediram de voltar ao melhor nível em campo. Em sua segunda passagem pela Velha Senhora, fez apenas 12 jogos, contribuindo com uma assistência no empate com o Sevilla, pela semifinal da Europa League de 2022-23.