Exemplo de gestão desde a última década, o Manchester City também dá seus deslizes. Por ter uma rede de clubes e contar com muitas opções, a equipe, naturalmente, precisa se desfazer de alguns jogadores. Esse movimento costuma acontecer no início da carreira dos atletas, quando mesmo como um talento promissor, não passam de joias com futuro incerto. Fato é que, neste meio de dispensar promessas, os azuis já perderam, e muito, dinheiro.

Levantamento feito pelo site especializado "Transfermarkt" mostra quais foram as principais estrelas que o Manchester City vendeu por um preço abaixo do seu valor atual de mercado. A principal delas é a mais em alta no momento: Cole Palmer, que já era visto com bons olhos por Pep Guardiola, marcou gol em final da Supercopa da Uefa, porém, em busca de mais espaço, se transferiu para o Chelsea.

O meia foi vendido em 2023 por um valor que foi bom para os cofres do City: 47 milhões de euros. Hoje, porém, Palmer é avaliado em 120 milhões de euros. Outro deslize aconteceu em 2022, com Pedro Porro, que chegou a ser emprestado a outros clubes do Grupo City e pouco foi aproveitado em Manchester. O lateral foi vendido por 8,77 milhões de euros e hoje é avaliado em 45 milhões de euros.

Cole Palmer comemorando gol pelo City (Foto: Reprodução Manchester City)

Casos mais gritantes envolvem jogadores que o Manchester City sequer obteve um valor de retorno, como foi com o meia-atacante Michael Olise, estrela do Bayern, que saiu sem custos e hoje é avaliado em 80 milhões de euros. O mesmo caminho foi seguido por Jamie Bynoe-Gittens: deixou a Inglaterra de graça e tem valor atual de 50 milhões de euros no Borussia Dortmund.

