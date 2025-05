Pep Guardiola, técnico do Manchester City, bateu o martelo sobre o futuro longe do clube. Com contrato até o fim do primeiro semestre de 2027, o espanhol afirmou que não comandará nenhuma equipe após deixar os Sky Blues.

- Depois do meu contrato, vou parar. Tenho certeza disso. Não sei se vou me aposentar, mas pelo menos, darei uma pausa. Acredito que os torcedores gostaram de ver meus times jogarem, mas não acho que a gente deva viver pensando que seremos lembrados. Na carreira de um treinador, há momentos bons e ruins, e o importante é que os bons permaneçam na memória por mais tempo - afirmou o comandante.

A renovação atual de Pep foi anunciada em novembro do último ano. O vínculo anterior tinha duração até junho deste ano, e mesmo diante de uma temporada de oscilação e resultados questionados, a diretoria mancuniana optou por oferecer a extensão.

Guardiola chegou ao Manchester City em 2016, e conquistou 18 troféus até o momento, incluindo a primeira Champions League da história do clube. São mais de 500 partidas até o momento; caso se mantenha até 2027 na área técnica do Etihad Stadium, a tendência é que o catalão bata o recorde como treinador que mais comandou a equipe na história, superando os 587 compromissos do atual líder do ranking, Les McDowall.

Em 2024-25, muito se falou sobre uma demissão do espanhol por conta da queda precoce na Champions, diante do Real Madrid, além dos resultados negativos na Premier League. Ainda assim, o City tem a chance de erguer um troféu: no dia 17, enfrenta o Crystal Palace pela final da Copa da Inglaterra, em Wembley.

Pep Guardiola está no comando do Manchester City há nove anos (Foto: Javier Soriano / AFP)

Antes da experiência no Reino Unido, Guardiola comandou outros dois clubes: Barcelona, entre 2008 e 2012; e Bayern de Munique, entre 2013 e 2016. Na Catalunha, foi o responsável por lapidar Messi para o mundo, e conquistou a Liga dos Campeões em 2008-09 e 2010-11; já na Baviera, dominou as competições nacionais, mas não alcançou o principal objetivo, que era a conquista europeia.

🔢 Números de Pep Guardiola pelo Manchester City

⚽ 524 jogos

✅ 377 vitórias

🟰 66 empates

❌ 81 derrotas

🥅 1311 gols marcados

🛡️ 495 gols sofridos

🏆 Títulos: 6 Premier Leagues (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24); 4 Copas da Liga Inglesa (2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21), 3 Supercopas da Inglaterra (2018, 2019 e 2024), 2 Copas da Inglaterra (2018-19 e 2022-23), 1 Champions League (2022-23), 1 Supercopa da Uefa (2023) e 1 Mundial de Clubes (2023)