Classificado para a final da Copa da Inglaterra, Pep Guardiola ganhou mais uma preocupação antes da grande decisão. Com a diretoria do Manchester City planejando ampliar a capacidade do estádio, torcedores convocaram o treinador para apoiá-los em um protesto que visa congelar os preços dos ingressos, evitando que fiquem mais caros com a iminente expansão.

Apesar de uma temporada abaixo das expectativas, Pep Guardiola ainda conta com o apoio da torcida do Manchester City. No entanto, os torcedores esperam reciprocidade e pediram que o técnico intervenha nos bastidores do clube. Esta não seria a primeira vez que o treinador demonstraria apoio aos fãs. No início de abril, Guardiola comentou sobre um protesto realizado durante o jogo contra o Leicester City.

Na ocasião, os torcedores esvaziaram seus assentos em protesto contra uma nova parceria do clube com a plataforma Viagogo, responsável pela revenda de ingressos. Em entrevista após a partida, Guardiola afirmou que os torcedores devem ter liberdade para expressar seus sentimentos, tanto nos bons quanto nos maus momentos.

Guardiola com cara fechada observa City x Palace (Foto: Paul Ellis/AFP)

- Claro que tenho simpatia. Quando os torcedores podem expressar os próprios sentimentos em momentos bons e ruins, é porque o time e o clube estão vivos. O pior é quando você não consegue expressar, este é um clube que as pessoas podem e estavam, estão, estarão em contato com os torcedores, com o clube. Tudo o que posso dizer é que precisamos deles, desde o primeiro minuto - disse Guardiola.

continua após a publicidade

Torcedores vão se reunir com diretoria do Manchester City

Um dos três grupos de torcedores que solicitaram o apoio de Guardiola irá se reunir com a diretoria do Manchester City nesta quinta-feira (1º). O encontro tem como objetivo discutir os valores dos ingressos para a próxima temporada. A reunião ocorre após o clube cancelar o aumento nos preços dos bilhetes para 2025/26.

Diante da pressão da torcida, que criticou o reajuste nas últimas semanas, a diretoria optou por manter os preços atuais. Na tentativa de consolidar essa decisão, os torcedores esperam contar com o suporte interno de Pep Guardiola.